Το χρηματιστήριο της Ταϊβάν ξεπέρασε το αντίστοιχο του Λονδίνου σε κεφαλαιοποίηση, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας του νησιού ανέκτησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν.

Η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Ταϊβάν ανήλθε στα 4,14 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη, καθιστώντας το ως το έβδομο μεγαλύτερο παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η αγορά του Λονδίνου αποτιμήθηκε σε περίπου 4,09 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται αφού ο δείκτης Taiex ανέκτησε όλες τις απώλειες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν -ως μία από τις πρώτες μεγάλες αγορές που το πέτυχαν- και έφτασε σε ιστορικά υψηλά. Η τιμή της μετοχής της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της Ταϊβάν, ανήλθε επίσης σε ιστορικά υψηλά, υποστηριζόμενη από την ισχυρή αύξηση των εσόδων που υπογραμμίζει τον βασικό της ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Ταϊβάν συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως αντιπρόσωπος υλικού τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Yoon Ng, επικεφαλής λύσεων ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Broadridge Financial Solutions.

Αν και το μέγεθος της οικονομίας της Ταϊβάν, ύψους 977 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υστερεί σε σχέση με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου, ύψους 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2026, η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις προσδοκίες ανάπτυξης για το νησί.

Ο δείκτης Taiex έχει σημειώσει άνοδο 16% μέχρι στιγμής αυτό το μήνα. Σημείωσε άνοδο έως και 0,7% την Πέμπτη, επεκτείνοντας την ανοδική του πορεία σε οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις -το μεγαλύτερο σερί κερδών από το 2025.

Οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν μετοχές της Ταϊβάν αξίας 8,9 δισ. δολαρίων τον Απρίλιο, θέτοντας την αγορά σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία εισροή κεφαλαίων στην ιστορία της, μετά από ρεκόρ εκροών ύψους 28,7 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει άνοδο μικρότερη του 4% αυτό το μήνα, εν μέσω των επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια που είναι υψηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, οι μετοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο προσελκύουν ξανά τους επενδυτές εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενισχυμένες από τη σημαντική έκθεση στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Πολλοί αναλυτές, μεταξύ των οποίων της Barclays, της Citigroup και της HSBC, προτιμούν τον FTSE 100 είτε ως γεωπολιτική αντιστάθμιση κινδύνου είτε ως προτιμώμενη έκθεση στο τρέχον περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.