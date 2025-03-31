ΑΑΔΕ: Τα βασικά συμπεράσματα από την ενίσχυση των πληρωμών με POS

Τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων από ΦΠΑ και της διαφάνειας στις συναλλαγές καταγράφει η μελέτη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Εξέλιξη στοιχείων βεβαίωσης ΦΠΑ και ηλεκτρονικών πληρωμών ανά κλάδο 2024/2023».

Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής τρία:

Πρώτον, από τα στοιχεία βεβαίωσης ΦΠΑ του 2024 συμπεραίνεται ότι η πλήρης λειτουργία της διασύνδεσης POS-ταμειακών μηχανών, για το σύνολο των προβλεπόμενων υπόχρεων, συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση της φορολογητέας βάσης, ειδικά στον τριτογενή τομέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τα επιπλέον 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ηλεκτρονικές πληρωμές, τα 7,5 δισεκατομμύρια αφορούν συναλλαγές του τριτογενούς τομέα.

Δεύτερον, η αντικατάσταση των μετρητών από ηλεκτρονικές πληρωμές οδήγησε στην αποκάλυψη αδήλωτων συναλλαγών, ενισχύοντας άμεσα τα έσοδα ΦΠΑ -κατά τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ- και, σε δεύτερο χρόνο, τα αναμενόμενα έσοδα από φόρο εισοδήματος για την επόμενη χρήση.

Την υψηλότερη αύξηση στα βεβαιωθέντα ποσά ΦΠΑ καταγράφουν οι υπηρεσίες εστίασης (37,9%), τα ΤΑΞΙ (32,9%), τα καταλύματα (19,7%) και τα συνεργεία αυτοκινήτων (19,4%).

Τρίτον, η βελτίωση του λόγου εισροών προς εκροές, σε συνδυασμό με την αύξηση του βεβαιωθέντος ΦΠΑ και την σταθερή εισπραξιμότητα, τεκμηριώνει ότι οι δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι μόνο σε επίπεδο εσόδων αλλά και σε όρους φορολογικής συμμόρφωσης και διαφάνειας.

Τουλάχιστον το 1/3 της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ την περίοδο 2022-2024 αποδίδεται στη βελτίωση της συμμόρφωσης.

Κ. Χατζηδάκης: Η μελέτη της ΑΑΔΕ αποτυπώνει τα πολύ συγκεκριμένα και γρήγορα βήματα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την μείωση της φοροδιαφυγής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:

«Η μελέτη της ΑΑΔΕ αποτυπώνει τα πολύ συγκεκριμένα και γρήγορα βήματα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την μείωση της φοροδιαφυγής. Έχουμε τη σημαντική μείωση του ΦΠΑ που χάνεται από τα κρατικά ταμεία από το 2018 έως το 2022, που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον από το 2023 και μετά έχουμε μια ένταση των προσπαθειών της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα και τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώθηκαν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2024. Εκεί καταγράφονται επιπλέον έσοδα της τάξεως των περίπου 2 δισ. ευρώ που προήλθαν από την ανάπτυξη της οικονομίας, το myDATA και τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Ήταν κάτι το οποίο το προχωρήσαμε, ενώ ελάχιστοι πίστευαν ότι θα έχει θετική κατάληξη. Και όμως το είπαμε και το κάναμε! Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αναντίρρητα ένα κοινωνικό χρώμα. Χάρη σ' αυτές, η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 διαφορετικούς φόρους από το 2019 και μετά. Και μπορεί να προβαίνει και σε διάφορες άλλες κινήσεις με θετικό πρόσημο για την κοινωνία, καλύπτοντας διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και είναι και κάτι το οποίο θα γίνει και φέτος με άξονα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μιλάμε και πάλι για νέες μειώσεις φόρων και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες θα καλύψουν διάφορες κοινωνικές ανάγκες, μέσα στα πλαίσια πάντοτε των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας.

Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που συνεργάστηκαν για αυτή την προσπάθεια. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γιώργος Κώτσηρας θα συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Να συγχαρώ όμως και τον Γιώργο Πιτσιλή και όλη την ομάδα της ΑΑΔΕ, διότι χωρίς αυτούς όλα αυτά για τα οποία σήμερα θα μιλήσουμε δεν θα γίνονταν πραγματικότητα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί κι εγώ από την πλευρά μου συμμετείχα σε αυτήν την πολύ θετική, πιστεύω, για την κοινωνία πρωτοβουλία, με χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και με ένα χρώμα αισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας και της χώρας».

Πιερρακάκης: Οι εξαιρετικές επιδόσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ οφείλονται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων από πλευράς της ΑΑΔΕ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι «Η μελέτη της ΑΑΔΕ για τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τη διαφάνεια στις συναλλαγές κατά τα έτη 2023-2024 έχει τεράστια αξία γιατί αποτυπώνει τη ζωντανή εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα» και προσέθεσε:

«Η μελέτη τεκμηριώνει ότι οι πρόσφατες εξαιρετικές επιδόσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ οφείλονται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στην ψηφιοποίηση της οικονομίας και στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων από πλευράς της ΑΑΔΕ.

Η φορολογική ύλη αυξήθηκε κατά 22 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2023 στο 2024, αυξάνοντας τον βεβαιωθέντα ΦΠΑ κατά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάρη σε αυτά τα επιπλέον έσοδα μπορούμε να στηρίξουμε πιο αποτελεσματικά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, κάθε πτυχή της κοινής μας ζωής. Μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η ΑΑΔΕ είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της οικονομίας. Το επόμενό μας στοίχημα είναι να εμπλουτίσουμε με νέα εργαλεία αυτή τη δυνατότητα».

Γ.Πιτσιλής: Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη φοροδιαφυγή

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε:

«Το 2024 ήταν η χρονιά όπου ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, συμπληρώνοντας το myDATA κι ενισχύοντας τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Η πρόοδος που καταγράφουμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι θεαματική. Η βελτίωση της συμμόρφωσης συνεισέφερε σημαντικά στα δημόσια έσοδα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι μεταβολές σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπου οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξήθηκαν ραγδαία. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε σήμερα καταδεικνύουν ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν είναι απλά μια τάση, αλλά μια πραγματικότητα που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη φοροδιαφυγή.

Η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών και η διεύρυνση του ψηφιακού οικοσυστήματος myDATA με τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS αλλάζουν το τοπίο στη φορολογική συμμόρφωση. Τα μέτρα που υλοποιούμε αποδίδουν καρπούς. Συνεχίζουμε δυναμικά, διασφαλίζοντας ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

