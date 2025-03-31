Ετήσια αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο

Αύξηση 2,5% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον Ιανουάριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Σε σύγκριση ωστόσο με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών καταγράφει σημαντική πτώση κατά 18,4%.

Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

Δεκεμβρίου 2024 σημείωσε μείωση 16,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 1,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,6% (Πίνακας 5).



