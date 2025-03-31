Στην υποβολή μηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για νεοσύστατες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους.

Ειδικότερα για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών:

• από 1/4/2025 και εφεξής, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ανεξάρτητα ⁠από το αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.​

• από 1/1/2024 έως 31/3/2025, η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ θα πραγματοποιείται μηνιαίως, από 1/7/2025.

• έως 31/12/2023, η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ θα γίνεται σε μηνιαία βάση, προαιρετικά, από 1/10/2025.

Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών από τον χρόνο έναρξης των εργασιών τους ή 12 μηνών από την επιλογή της μηνιαίας φορολογικής περιόδου, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ.

Επιπλέον, για οποιαδήποτε μεταγενέστερη προαιρετική μεταβολή (από τριμηνιαία φορολογική περίοδο σε μηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Η μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποτρέποντας περιπτώσεις επιχειρήσεων που, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, διακόπτουν τις εργασίες τους χωρίς να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ και άλλους φόρους.

Ταυτόχρονα, η προαιρετική υπαγωγή σε μηνιαία υποβολή δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τα ταμειακά τους διαθέσιμα και θα μειώσει τον κίνδυνο αδυναμίας καταβολής του ΦΠΑ.



Πηγή: skai.gr

