Γ. Στάσσης: Υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ενέργεια και τεχνολογία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ

Στις επιχειρηματικές ευκαιρίες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας μέσα στο νέο, γρήγορα μεταβαλλόμενο, γεωπολιτικό και οικονομικό τοπίο εστίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, κατά την κεντρική ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου «Geopolitics, Connectivity and Energy Security: An Athens Conversation» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα 31 Μαρτίου από το αμερικανικό ινστιτούτο German Marshall Fund of the United States σε συνεργασία με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

«Εξακολουθώ να πιστεύω στην αξία των διατλαντικών εταιρικών σχέσεων και στον αντίκτυπό τους στην ευημερία των οικονομιών, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από τον Ατλαντικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η απάντηση στο “γιατί” είναι πολύτιμη η διατλαντική συνεργασία δεν έχει αλλάξει. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μας είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ατομικών μας προσπαθειών. Το "πώς" αυτό γίνεται πράξη μπορεί να χρειάζεται να προσαρμοστεί» είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, μιλώντας για τις προτεραιότητες της Ευρώπης για στρατηγική αυτονομία και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΔΕΗ περιέγραψε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται αναφέροντας ότι «σε αυτή τη νέα εποχή ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουμε τη διατλαντική συμμαχία μέσα από το πρίσμα των λύσεων που βασίζονται στις επιχειρήσεις και εξασφαλίζουν αμοιβαία οφέλη. Οι τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας προσφέρουν πρόσφορο έδαφος στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για επιχειρηματικές λύσεις με έμφαση στην ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη».

Αφού θύμισε ότι το 2022 οι ΗΠΑ προμήθευσαν την Ευρώπη με το απαραίτητο LNG για την αντιμετώπιση της κρίσης ασφάλειας εφοδιασμού, ο κ. Στάσσης, τόνισε ότι σήμερα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου. «Οι τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας καθίστανται κρίσιμοι ο ένας για τον άλλον. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά πλέον απλώς στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. Το μέλλον των διασυνδέσεων βρίσκεται πέρα από τις φυσικές υποδομές, δηλαδή τους αγωγούς και τα διασυνοριακά δίκτυα. Αντίστοιχα, ο ψηφιακός κόσμος δεν ορίζεται πλέον μόνο από τις ταχύτητες σύνδεσης και τους πιο γρήγορους servers. Ο ενεργειακός κόσμος χρειάζεται τεχνολογία για τη διαχείριση της παραγωγής και των δικτύων του. O ψηφιακός κόσμος λαχταρά μεγαβάτ για να σκεφτούν οι μηχανές του».

Περιγράφοντας τις προκλήσεις που ήδη γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στη σχέση προσφοράς-ζήτησης ενέργειας για data centers, o Πρόεδρος του Ομίλου ΔΕΗ είπε: «Εάν αισθάνεστε ότι κέντρα δεδομένων ξεπηδούν ξαφνικά παντού, αυτό συμβαίνει επειδή έτσι είναι. Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά γρήγορη και η ζήτηση για κέντρα δεδομένων εκτοξεύεται παγκοσμίως. Το πιεστικό ερώτημα είναι: μπορεί να συνεχιστεί η προσφορά; Και, το πιο σημαντικό, υπάρχουν αρκετά ενεργειακά δίκτυα; Καθώς η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι αρνητική, πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό εγκαίρως;».

Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και να αδράξει την ευκαιρία, ο Όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, μετασχηματίζεται στην εταιρεία ενέργειας του μέλλοντος που συνδυάζει την ενέργεια και την τεχνολογία, σε «μία πράσινη powertech εταιρεία». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΔΕΗ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός mega data center στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όπου βρίσκονταν τα πρώην λιγνιτωρυχεία. Αρχικά, το mega data center θα έχει χωρητικότητα 300 μεγαβάτ (MW) με δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW.

Βλέποντας μία σχέση αμοιβαίου οφέλους, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΔΕΗ τόνισε ότι «η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων διασφαλίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ θα επιταχύνουν το ταξίδι τους στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα αυξηθεί, αγκαλιάζοντας την ψηφιακή επανάσταση, μέσω της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της».

Το forum συγκέντρωσε στην Αθήνα υψηλόβαθμα στελέχη, αξιωματούχους και ειδικούς από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, για να εξερευνήσουν το εξελισσόμενο γεωπολιτικό τοπίο και τον αντίκτυπό του στη διατλαντική ενεργειακή και κλιματική πολιτική. Στόχος, να εμβαθύνουν στη μεταβαλλόμενη διεθνή πραγματικότητα, την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας για το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο συνέδριο του GMF συμμετείχε από τον Όμιλο ΔΕΗ και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακών και Καινοτόμων Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρος Πατεράκης.

Το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών- German Marshall Fund of the United States (GMF) είναι ένας μη κομματικός, μη κερδοσκοπικός, διατλαντικός οργανισμός με έδρα στην Ουάσιγκτον και γραφεία στην Άγκυρα, το Βελιγράδι, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Βουκουρέστι, το Παρίσι και τη Βαρσοβία. Το GMF συνεισφέρει στην έρευνα και την ανάλυση σε διατλαντικά και παγκόσμια ζητήματα, συγκεντρώνει ηγέτες πολιτικής και επιχειρήσεων σε διεθνή συνέδρια και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατία. Το GMF εστιάζει στην πολιτική, την ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πολιτικής έρευνας αφιερωμένος στην προώθηση πρακτικών ιδεών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του κόσμου.

