Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκολύνει περαιτέρω τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδάριθμου σε ανηλίκους, επεκτείνοντας τη δυνατότητα ψηφιακής έκδοσής τους και σε τέκνα άνω των 12 ετών που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα.

Η επέκταση αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεων της Αρχής για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους και διευκολύνει σημαντικά γονείς και κηδεμόνες, στις περιπτώσεις που η έκδοση ΑΦΜ, αυτόματα, δεν κατέστη εφικτή λόγω μη ταυτοποίησης της γονεϊκής σχέσης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον είναι εφικτή η έκδοση ΑΦΜ, που αποτελεί τη βάση του Προσωπικού Αριθμού, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να εκδοθεί ταυτότητα για τους ανήλικους αυτούς, καθώς ο Προσωπικός Αριθμός έχει πλέον καταστεί υποχρεωτικός για την έκδοση ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει, το 2023, σε αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανηλίκους άνω των 12 ετών, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο έλαβαν ΑΦΜ αυτόματα περισσότεροι από 710.000 ανήλικοι έως 12 ετών, καθώς και ανήλικοι άνω των 12 ετών που δεν είχαν ήδη.

Για τη νέα διαδικασία επισημαίνονται τα εξής :

• Αφορά ανηλίκους άνω των 12 ετών, κατοίκους ημεδαπής με ελληνική υπηκοότητα που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει ΑΦΜ αυτόματα.

• Το αίτημα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο, με την υποβολή πιστοποιητικού γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης αντί του δελτίου ταυτότητας και των τυχών λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών (Α. 1185/2023).

• Η υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

