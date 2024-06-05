ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή 10,5 εκατομμυρίων ευρώ από δύο στοιχηματικές εταιρείες

Στη φάκα της ΑΑΔΕ πιάστηκαν δύο στοιχηματικές εταιρείες, που εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση, στην Αττική.

Ο στοχευμένος έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, η οποία, επί τέσσερις χρονιές - 2019, 2020, 2021 και 2022 – είχε δηλώσει ανακριβώς τους παρακρατούμενους φόρους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας δεν απέδωσε φόρους, συνολικού ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιοι ελεγκτές εντόπισαν ακόμα μία στοιχηματική, με ίδια διεύθυνση έδρας με την πρώτη, η οποία, το 2021, υπέβαλε ανακριβή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με αποτέλεσμα να μην αποδώσει φόρο 120.000 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

