To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα εκπροσώπους της Διοίκησης, στελέχη και συνεργάτες της Νοval Property με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Καπετανάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

«Η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς της Noval Property, αποτελεί σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στο στρατηγικό και επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας. Η Νoval Property διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ακινήτων με υψηλή εμπορευσιμότητα και σημαντική γεωγραφική διασπορά, που την κατατάσσει δεύτερη μεταξύ των υφιστάμενων Εταιρειών Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος προσθέτοντας πως «η ελληνική αγορά κινείται πλέον δυναμικά αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις εταιρείες που έχουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Noval Property Παναγιώτης Καπετανάκος υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μία ημέρα μεγάλης χαράς για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών μας. Μας κάνει υπερήφανους το γεγονός ότι μας εμπιστεύτηκαν και έγιναν μέτοχοί μας, δίπλα στη Viohalco, η EBRD, 87 Έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές και 4.752 Έλληνες ιδιώτες επενδυτές. Παρά τη δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο του listed real estate στην Ελλάδα και διεθνώς, η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές. Και ίσως ακόμα πιο σημαντικό υπερκαλύφθηκε εξίσου από ιδιώτες επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι η επιτυχής ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου. Καθιστά τη Noval Property ακόμα πιο ισχυρή ως εταιρεία. Παράλληλα, και πιο σημαντικά, είναι η απαρχή μίας νέας πρόκλησης. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους μετόχους μας ότι θα συνεχίσουμε, με προσεκτικά βήματα, την σκληρή δουλειά με προσήλωση στην επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποδόσεων».

Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Χαιρετίζω την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο. Σε μια περίοδο που διεθνώς η αγορά εμπορικών ακινήτων αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, η Noval Property περνά τις πύλες του ΧΑ προσδίδοντας μεγαλύτερο βάθος στην αγορά και με ένα επενδυτικό σχέδιο για να προσθέσει αξία στους μετόχους. Με την εισαγωγή στο ΧΑ η θυγατρική του ομίλου Viohalco βάζει τις βάσεις για καλύτερες επιχειρηματικές επιδόσεις προς όφελος και της εθνικής οικονομίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

