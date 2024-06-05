Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,34%, και στα 116,67 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σημαντική ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 1.440 μονάδες, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.443,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.445,93 μονάδες (+1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,67 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.642.283 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+4,06%), της Πειραιώς (+3,76%), της Alpha Bank (+2,60%) Lamda Development (+2,10%), της ΕΥΔΑΠ (+2,05% και της Μυτιληναίος (+1,97%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-0,94%), της Quest Συμμετοχών (-0,74%) και των ΕΛΠΕ (-0,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.151.253 και 4.642.453 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 33 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι +4,58% και MIG +4,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Moda Bango -7,22% και Flexopack -4,94%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,7500 +0,33%

ALPHA BANK: 1,5800 +2,60%

AEGEAN AIRLINES: 11,7000 +1,21%

VIOHALCO: 6,2900 -0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8200 +1,94%

ΔΕΗ: 11,1200 +0,63%

COCA COLA HBC:31,8000 +0,95%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4850 +1,43%

ΕΛΠΕ: 8,3600 -0,42%

ELVALHALCOR: 1,8920 +1,18%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,9100 +0,66%

ΕΥΔΑΠ: 5,9700 +2,05%

EUROBANK: 2,0330 +0,15%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3600 -0,74%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 +2,10%

MOTOR OIL: 26,0600 +0,54%

JUMBO: 26,5600 +1,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,2600 +1,97%

ΟΛΠ:25,8500 +1,97%

ΟΠΑΠ: 15,1300 +4,06%

ΟΤΕ: 13,6300 +1,41%

AUTOHELLAS:11,6400 +1,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7240 +3,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 +0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 8,4900 +1,37%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

