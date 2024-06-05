Ο ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση ITB China 2024

Στην καρδιά της ταξιδιωτικής βιομηχανίας της Κίνας βρέθηκε η Ελλάδα μέσω του ΕΟΤ, με εντυπωσιακό περίπτερο και ενισχυμένη συμμετοχή στην κορυφαία διεθνή τουριστική έκθεση Β2Β. Η ITB China 2024 (Σαγκάη 27-29/05/24) είναι η κορυφαία Β2Β διεθνής εμπορική έκθεση, που επικεντρώνεται στην ταξιδιωτική αγορά της Κίνας, που σηματοδότησε το έτος 2024 ως χρονιά ανάκαμψης και αισιοδοξίας για την κινεζική ταξιδιωτική βιομηχανία.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 90 τμ και συνεκθέτες την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, τον Elitour (Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας), τον Οργανισμό This is Athens, τον HATTA, με αντιπροσώπους από επτά Τ.Α. καθώς και τα Τουριστικά Γραφεία Kalamaki Travel, My Odyssey, TourGreece και τα Ξενοδοχεία Chandris Hotels, οι οποίοι πραγματοποίησαν μεγάλο αριθμό προκαθορισμένων και μη συναντήσεων.

Περισσότεροι από 15.000 συμμετέχοντες, πάνω από 1.000 επιλεγμένοι αγοραστές (buyers) και περίπου 250 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης συμμετείχαν στην έκθεση, ενώ πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, 27.500+ επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ επαγγελματιών και 600 εκθετών από περισσότερες από 80 χώρες.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη του ΕΟΤ πραγματοποίησαν περισσότερες από 50 συναντήσεις στο χώρο του περιπτέρου, με τουριστικά πρακτορεία αλλά και ΜΜΕ, συζητώντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ήδη δημοφιλών αλλά και νέων προορισμών στην Ελλάδα, δεδομένων των απ' ευθείας πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας Juneyao από την Σαγκάη στην Αθήνα και της δημιουργίας κοινού κωδικού (interline) για πτήσεις εσωτερικού στην Ελλάδα.

Επιπλέον, από το προφίλ των πρακτορείων που ήταν καταχωρημένα στην πλατφόρμα της έκθεσης διαπιστώθηκε ότι πλέον των 50 επιπλέον πρακτορείων είχαν μεταξύ άλλων και ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την δημιουργία σχετικών προγραμμάτων (Senior travel, Weddings, Luxury travel, Wellness, Golf Holidays, Medical travel, Luxury shopping, Family holidays κά) για διάφορους προορισμούς.

Την δεύτερη ημέρα της έκθεσης (28/5), πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του ΕΟΤ σε τουριστικά πρακτορεία και ΜΜΕ, στον χώρο του Hellas House στην Σαγκάη, όπου ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κίνας Παύλος Μούρμας, αναφέρθηκε στο πολυποίκιλο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος -πέραν του «ήλιου και θάλασσας»- και την δυνατότητα δημιουργίας τουριστικών πακέτων ή tailor made διακοπών για τους Κινέζους επισκέπτες, καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Παρουσίαση του ΕΟΤ στο Hellas House

Επίσης έγινε αναφορά και στην προοπτική συνεργασίας του ΕΟΤ με τουριστικά πρακτορεία και τις αεροπορικές εταιρείες, όπως και τουριστικά μέσα ενημέρωσης, μέσω του προγράμματος συν-διαφήμισης, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, με στόχο την άνοδο του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκτός των άλλων, ο αντιδήμαρχος της επαρχίας Zhangjiajie City Long Tie jun και ο Gheng Xi - General Manager, Commercial Department της Juneyao Airlines, οι οποίοι είχαν επί μέρους σχετικές συνομιλίες με τον Π. Μούρμα.

