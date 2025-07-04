ΑΑΔΕ: Διεύρυνση και βελτιώσεις στην Ψηφιακή Διακοπή Εργασιών

Σημαντικές βελτιώσεις και νέες δυνατότητες ενσωματώθηκαν στην ψηφιακή Διακοπή Εργασιών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1060/2025).

Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε λειτουργία η:

Άμεση διακοπή εργασιών ή απευθείας προώθηση σε υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:

κατοχή επαγγελματικών οχημάτων, (αγροτικά οχήματα, ρυμουλκούμενα, ΦΙΧ, ΦΔΧ κλπ) κατοχή Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), διαπίστωση μη ουσιωδών διαφορών στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών.

Αποσύνδεση της ημερομηνίας αυτοπαράδοσης οχημάτων από την ημερομηνία διακοπής εργασιών (υπό προϋποθέσεις).

H εν λόγω εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.