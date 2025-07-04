Λογαριασμός
Λαγκάρντ: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε τον στόχο για τον πληθωρισμό

Σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ στο δίκτυο ARD TV - «Το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό» τόνισε

Η ΕΚΤ είναι πλήρως προσηλωμένη στον στόχο για τον πληθωρισμό, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό δεσμεύτηκε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας στο δίκτυο ARD TV. 

Το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό πριν το ευρώ μπορέσει να ενισχύσει την παγκόσμια νομισματική του θέση, τόνισε. 

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει περαιτέρω τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της Ευρώπης, να απλοποιήσει τους κανονισμούς, επισήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ. 

