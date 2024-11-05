Σε λειτουργία είναι από σήμερα Τρίτη η νέα εφαρμογή διακοπής εργασιών φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διακοπής εργασιών στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι νομικές οντότητες. Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», το οποίο δεν έχει ακόμα διεκπεραιωθεί, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου το αίτημά τους στη νέα ψηφιακή εφαρμογή.

Υπενθυμίζουμε ότι εξαιρούνται από την αυτοματοποιημένη διαδικασία και εξακολουθούν να υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», αιτήματα διακοπής εργασιών που αφορούν αιτία επιχειρηματικής μετατροπής, φορολογούμενους σε κατάσταση πτώχευσης και αποβιώσαντες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα για τη διακοπή των εργασιών στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.