Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ: Τι «κληρονομεί» ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ

Μια από τις all time classic ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι το The Day Earth Stood Still (Όταν η γη σταμάτησε) του 1951. Μια τέτοια ημέρα, όπου όλος ο κόσμος σταματά, είναι και σήμερα. Μία τέτοια ημέρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στις ΗΠΑ για την κατάληξη της εκλογικής μάχης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις.



Ο νικητής παίρνει τα ηνία της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, με την οποία η Ελληνική οικονομία – όσο απομακρύνεται από την εικόνα των μνημονίων – ισχυροποιεί κάθε χρόνο τους δεσμούς της.

Εμπόριο

Τις 2 χώρες «ενώνουν» 12,3δις$, όση δηλαδή ήταν η αξία των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας το 2023 σύμφωνα με τα επικαιροποιημέν στοιχεία του Αμερικανικού State Department. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό ενώ αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι το ισοζύγιο είναι θετικό υπέρ ημών και μάλιστα οι η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι οι Ελληνικές εξαγωγές είναι υπερδιπλάσιες από τις Αμερικανικές.



Τα στοιχεία λένε ότι η Ελλάδα εξήγαγε πέρυσι προς την Τουρκία προϊόντα αξίας 8δις$, μια αύξηση 5,4% σε σύγκριση με το 2022.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ελληνικές εξαγωγές από τα 3,15δισ$ - που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας – έχουν αυξηθεί 155%. Μπορεί οι ΗΠΑ να είναι ο 5ος μεγαλύτερος υποδοχέας των Ελληνικών προϊόντων όμως και πάλι, το εξαγωγικό αποτύπωμα της Ελλάδας στις παραμένει πολύ μικρό αφού οι εισαγωγές από τη χώρα μας αποτελούν μόλις το 0,2% των εισαγωγών των ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουμε κυρίως :

Διυλισμένο Πετρέλαιο

Επεξεργασμένα Λαχανικά

Τσιμέντο

Πλάκες Αλουμινίου

Σιδεροσωλήνες

Ελαιόλαδο

Φέτα

Στον αντίποδα οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ, άγγιξαν πέρυσι τα 4δισ€ και η Τουρκία είναι στην 6η θέση των «τροφοδοτών» μας. Οι Αμερικανικές εξαγωγές μειώθηκαν σε σχέση με το 2022 κατά 6,8% όμως από το 2015 όταν και βρέθηκαν στο χαμηλότερο τις τελευταίας δεκαετίας με 2,2δισ$ έχουν ανακάμψει κατά σχεδόν 82%

Από τις ΗΠΑ εισάγουμε κυρίως :

Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο

Αεριοστροβίλους

Σκραπ Σιδήρου

Ηλεκτρικά μέρη οπτικών εργαλείων

Αλκοόλ

Πολυμερή Αιθυλενίου

Τουρισμός

Η Αμερικανική αγορά έχει κομβική σημασία για την μεγαλύτερη μας βιομηχανία, την τουριστική. Η πανδημία ήταν ένα πισωγύρισμα και τώρα η χώρα μας προσπαθεί να ξαναχτίσει και να ισχυροποιήσει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ.



Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λένε ότι το 8μηνο φέτος ήλθαν στη χώρα μας λίγο περισσότεροι από 1εκατομμύριο Αμερικανοί τουρίστες, μια αύξηση 8,4% σε σχέση με πέρυσι και 57% σε σχέση με το 2022.

Οι εισπράξεις έφτασαν τα 980εκατ€ το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο ένας Αμερικανός επισκέπτης δαπανά στις διακοπές του στη χώρας μας 980€.



Αντίθετα στην τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, μόλις το 2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ταξίδεψε στις ΗΠΑ , το οποίο μεταφράζεται το πολύ σε 130.000 επισκέπτες.

Επενδύσεις

Εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για «σύσφιξη» των σχέσεων.

Στην έκθεση του για τη χώρα μας το State Department στέκεται στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όλα αυτά μεταφράστηκαν σε άμεσες επενδύσεις 7,6δισ$ το 2022 με την Ελλάδα να σημειώνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης.



Οι ΗΠΑ αποτελούν την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το enterprisegreece τον 7ο μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα μας, τον 2ο μεγαλύτερο εκτός Ευρωζώνης μετά την Κίνα.

Το 2023 επένδυσαν 1,8δισ$, μια αύξηση 4% σε σχέση με το 2022 που αποτελεί ρεκόρ από το 2014.



Applied Materials, AWS, Cisco, Deloitte, Digital Realty, Google, J.P. Morgan, Meta, Microsoft, and Pfizer είναι μερικές μόνο από τις Αμερικανικές εταιρείες που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα με αντίκτυπο δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια όπως σημειώνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ό όμιλος Onex θα επενδύσει 250 εκατ. € την ερχόμενη πενταετία.

Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα επιδιώκει ενδυνάμωση της Αμερικανικής επενδυτικής παρουσίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της υγείας, του τουρισμού, της ναυτιλίας και της τεχνολογίας.



720 εκατομμύρια $ ήταν οι άμεσες Ελληνικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, αυξημένες 10% σε σχέση με το 2022 καθώς οι ΗΠΑ είναι ο 5ος πιο «αγαπημένος» προορισμός των Ελλήνων επενδυτών.

Πηγή: skai.gr

