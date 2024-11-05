Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100,3: Η ανεργία έπεσε σε μονοψήφιο ποσοστό μετά από πολλά χρόνια

Για πρώτη φορά θα προβλεφθεί νομοθετικά ότι ο κατώτατος μισθός ο οποίος δε θα μπορεί να μειωθεί, παρά μόνο να αυξηθεί, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως αναφερόμενη στο νέο τρόπο απολογισμό του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από το 2027 και μετά.

Έκανε μάλιστα γνωστό ότι από τα 27 κράτη της ΕΕ, τα 22 έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό. Σημείωσε ότι συνολικά μέχρι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ κάτι που σημαίνει αύξηση τουλάχιστον 50%.

Η υπουργός τόνισε επίσης ότι υπάρχει συνολικά αύξηση των μισθών στη χώρα μας, ενώ αναφερόμενη στην ανεργία, σημείωσε ότι το τελευταίο εξάμηνο η ανεργία έπεσε άλλη μία μονάδα και περάσαμε μετά από πολλά χρόνια και πάλι σε μονοψήφιο ποσοστό. Υπογράμμισε ότι η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.

Αναφερόμενη στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας σημείωσε ότι πρόσφατα διευρύνθηκε η λίστα των μη αναστρέψιμων παθήσεων ώστε να μη χρειάζεται οι πολίτες να πηγαίνουν ξανά και ξανά για να λάβουν πιστοποίηση, ενώ ανέφερε ότι υπερδιπλασιάστηκαν οι γιατροί που γνωμοδοτούν από τους 500 στους 1200.

Σχετικά με τις συντάξεις, είπε ότι έχουν εκδοθεί το 95% των εκκρεμών συντάξεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πλέον εκδίδονται 1250 κύριες συντάξεις την ήμερα από 500 που εκδίδονταν στο παρελθόν, και ο μέσος χρόνος απονομής της σύνταξης είναι οι 60 ημέρες.

Τέλος, για τις επικουρικές εξήγησε ότι καθυστερούν επειδή πολλές βασίζονται σε χειρόγραφες καρτέλες και γίνεται προσπάθεια ψηφιοποίησής τους.Όπως είπε χαρακτηριστικά αν είναι τα πάντα ψηφιοποιημένα θα υπάρχουν περιπτώσεις που μία σύνταξη θα μπορεί να εκδοθεί μέσα σε 10 λεπτά

