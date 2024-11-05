«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθεια για αποκλιμάκωση των τιμών», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ζήτησε χθες από τα σούπερ μάρκετ να τοποθετήσουν καρτελάκια με ειδική σήμανση στα ράφια για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, μιλώντας τον realfm 97, τα σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Επίσης ο υπουργός είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση με τα σούπερ μάρκετ για το σύστημα των προσφορών, ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με το προεδρείο της ένωσης των σούπερ μάρκετ μετά από αίτημά τους για την ενημέρωσή του σχετικά με τις μετρήσεις του ΙΕΛΚΑ, τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων τους με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την πορεία των μεγεθών του κλάδου, την κοστολόγηση των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, την εξέλιξη της πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών και τα μέτρα ελέγχου των τιμών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε στα μέλη της αντιπροσωπείας πως οφείλουν να συνεχίσουν την πρωτοβουλία για σοβαρές μειώσεις τιμών, να επεκτείνουν την πρωτοβουλία για τους 600 κωδικούς και πέρα από αυτόν τον στόχο, να παρατείνουν χρονικά το μέτρο και να το στηρίξουν τοποθετώντας ειδική σήμανση για τη διευκόλυνση των καταναλωτών.

«Πρέπει όλοι να συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης των τιμών με μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε όφελος των καταναλωτών» τόνισε ο υπουργός.

«Οι μειώσεις πρέπει να επεκταθούν σε κωδικούς και σε χρονική διάρκεια και να είναι αναλογικές σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ συμφώνησαν και σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται οι νέοι κωδικοί με τους οποίους θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

