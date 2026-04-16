ΑΑΔΕ: «Δεύτερη ευκαιρία» για την αποφυγή «φουσκωμένων» φόρων και προστίμων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η Εφορία «πατάει» σήμερα το «κουμπί» και οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις οριστικοποιούνται «αυτόματα»: Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όποιος δεν έχει προχωρήσει ήδη σε διορθώσεις θα δει τη δήλωσή του να υποβάλλεται όπως ακριβώς την έχει ετοιμάσει το σύστημα. Και εάν υπάρχει κάποιο λάθος, τότε υφίσταται πάντα η πιθανότητα να πληρώσουν οι υπόχρεοι αυξημένους φόρους ή ακόμη και να τους επιβληθούν πρόστιμα.



Για να αποφύγουν όμως μια τέτοια εξέλιξη, ακόμη και τώρα η ΑΑΔΕ δίνει μια «δεύτερη ευκαιρία». Εάν οι φορολογούμενοι -παρόλα αυτά- αμέλησαν να κάνουν διορθώσεις εντός της προθεσμίας και η Εφορία υποβάλει αυτόματα σήμερα τη δήλωση, τότε εφόσον απαιτείται κάποια αλλαγή θα πρέπει να κάνουν τροποποιητική από αύριο Παρασκευή 17 Απριλίου έως την 15η Ιουλίου χωρίς πρόστιμο.

Τι πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι για να αποφύγουν αυξημένους φόρους

Εάν όμως η τροποποιητική υποβληθεί μετά την 15η Ιουλίου τότε κινδυνεύουν και με πρόστιμο.

Η ΑΑΔΕ με σχετικές της οδηγίες για την διαδικασία υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

Η Φορολογική Διοίκηση, με την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση και ενημέρωση για τον φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάρισή της (προεκκαθάριση), με την ανάρτησή τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Ο φορολογούμενος δύναται να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση, υποβάλλοντας ο ίδιος δήλωση, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή της.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πριν την 16η Απριλίου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση, ο ίδιος έως την 16η Απριλίου, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη, με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παρέλευση της προθεσμίας (16 Απριλίου).

Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

Εάν μετά την κοινοποίηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης και πριν την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, περιέλθουν στη Φορολογική Διοίκηση νέα στοιχεία που καθιστούν μη εφικτό τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου, η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν οριστικοποιείται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στο φορολογούμενο, ότι υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση, ο ίδιος έως την 15 Ιουλίου.

Ποια στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν

Όπως και να έχει, οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν στοιχεία, όπως:

Αν έχουν αναγραφεί σωστά οι κωδικοί που μειώνουν τον φόρο όπως οι 049-050 για τις ηλεκτρονικές αγορές.

Αν έχουν αναγραφεί ορθά τα στοιχεία των τεκμαρτών δαπανών (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.). Υπάρχει κίνδυνος η τεκμαρτή δαπάνη, όπως καταγράφηκε να είναι υψηλότερη της πραγματικής.

Αν δεν έχει αναγραφεί κάποιο επίδομα που ελήφθη το 2025.

Αν έχουν αναγραφεί τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025.



Πηγή: skai.gr

