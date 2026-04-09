Σε μία εβδομάδα η ΑΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί ...για σένα - Οι παγίδες των προσυμπληρωμένων δηλώσεων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί από την ΑΑΔΕ ότι οι φορολογικές τους δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και ότι πλησιάζει η ώρα που αν δεν τις υποβάλουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, θα …πατήσει το κουμπί η ΑΡΧΗ για εκείνους. Και θα το κάνει την Πέμπτη μετά το Πάσχα, σε μια δηλαδή εβδομάδα, στις 16 Απριλίου.



Ο λόγος γίνεται κυρίως για τις δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων χωρίς άλλα εισοδήματα αλλά και κάποιες περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα μόνο από ενοίκια.



Όλοι αυτοί δεν πρέπει να επαναπαυθούν έχοντας το…μαξιλάρι της ΑΑΔΕ. Πρέπει να ελέγξουν τις δηλώσεις τους γιατί ο …διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Μερικές από τις…κρυψώνες του είναι οι εξής:

Εισόδημα και φόρος που παρακρατήθηκε

Αν φορολογούμενος διαπιστώσει λάθος στο δηλωθέν εισόδημα δεν μπορεί να παρέμβει μόνος του και να διορθώσει το ποσό διότι οι σχετικοί κωδικοί είναι κλειδωμένοι.

Θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Τεκμήρια

Αν και μειωμένο κατά 30% - σε αυτοκίνητα και σπίτια – είναι πιθανό το τεκμαρτό εισόδημα να προκύψει υψηλότερο από το πραγματικό.



Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να το καλύψουν αναγράφοντας στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1 κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2025.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Ο Φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει αν το ύψος των ηλεκτρονικών δαπανών είναι σωστά αποτυπωμένο κι αυτό γιατί θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, ειδάλλως επιβάλλεται πέναλτι 22% επί της διαφοράς.

Εδώ ο φορολογούμενος μπορεί να παρέμβει άμεσα και να αλλάξει το ποσό όμως θα πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει διότι μπορεί να του ζητηθούν αποδεικτικά όπως αντίγραφα κινήσεων λογαριασμών.

Εισοδήματα από ενοίκια

Για να εμφανιστούν σωστά τα εισοδήματα από ενοίκια πρέπει πρώτα να έχουν συμπληρωθεί σωστά στα μητρώα της ΑΑΔΕ και στο ΈΝΤΥΠΟ Ε2. Αν δεν δηλωθούν εκεί σωστά, θα υπάρξει λάθος και στο Ε1 επομένως και επιπλέον φόρος. Όσα περισσότερα ακίνητα τόσο υψηλότερος ο κίνδυνος λάθους.

Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωση των προστατευόμενων τέκνων μπορεί να ρίξει το φόρο και περισσότερο από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό τους.

Φοροελεφρύνσεις

Το σύστημα δεν αποτυπώνει πολλές φορές αυτόματα την επίδραση των φοροαπαλλαγών με ορθό τρόπο οπότε και αυτό το κομμάτι απαιτεί μεγάλη προσοχή.



Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθος στην προσυμπληρωμένη δήλωση του, μπορεί είτε να υποβάλει αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου είτε τροποποιητική στο διάστημα 17 Απριλίου έως 15 Ιουλίου. Και στις δύο περιπτώσεις χωρίς κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

