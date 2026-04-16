Σταθεροποιούνται στα 95 δολάρια οι τιμές του Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκαν στο επίπεδο γύρω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, καθώς οι traders στρέφουν την προσοχή τους προς μια πιθανή παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα ζυγίζουν τις προοπτικές για μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, με τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια να εξακολουθεί να ισχύει, κρατώντας τις αγορές σε αγωνία για περαιτέρω διαταραχές του εφοδιασμού. Το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι θα μπορούσε να αντιδράσει σε έναν παρατεταμένο αποκλεισμό των ΗΠΑ αναστέλλοντας τις αποστολές στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 0,09%, στα 95,01 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει άνοδο 0,48%, στα 91,73 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

