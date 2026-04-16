Κίνα: Η ανάπτυξη σε ετήσια βάση έφθασε το 5% του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο, επίπεδο υψηλότερο του προσδοκώμενου

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας το 5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα, επίπεδο υψηλότερο από αυτό το οποίο ανέμεναν οικονομολόγοι που είχαν ερωτηθεί σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο (+4,8% του ΑΕΠ).

Το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα ανακοινώθηκε καθώς η παγκόσμια οικονομία πλήττεται πλέον από τον αντίκτυπο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν. Η ανάπτυξη είχε ανακοινωθεί πως δεν ξεπέρασε το 4,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

