Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,08%- Στα 126,11 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υπερβαίνει την αντίσταση των 1.420 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, βρέθηκε η μετοχή της Alpha Βank (+4,76%), μετά και την ισχυρή άνοδο της Παρασκευής (+5,37%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.428,40 μονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από της συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας άνοδο 1,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 126,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 38,415.783 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+4,76%), της Viohalco (+2,12%), του ΟΛΠ (+2,04%), της Coca Cola HBC (+2,01%) και της Μυτιληναίος (+1,96%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,525), της Ελλάκτωρ (-0,56%) και της Eurobank (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.051.136 και 12.307.466 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 21,50 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 19,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren +8,17% και Ικτίνος +7,05%

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -5,63% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -5,52%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 +0,30%

ALPHA BANK: 1,5735 +4,76%

AEGEAN AIRLINES: 10,0200 +1,78%

VIOHALCO: 5,2900 +2,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4400 -0,11%

ΔΑΑ:7,8500 +0,77%

ΔΕΗ: 12,2900 +0,74%

COCA COLA HBC:34,4400 +2,01%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7700 -0,56%

ΕΛΠΕ: 6,8950 +1,32%

ELVALHALCOR: 1,7700 +1,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5300 +0,19%

ΕΥΔΑΠ: 5,8400 +0,69%

EUROBANK: 2,0350 -0,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2900 +0,69%

MOTOR OIL: 19,9800 +1,01%

JUMBO: 24,8800 +0,73%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2200 +1,96%

ΟΛΠ:30,0000 +2,04%

ΟΠΑΠ: 15,1300 +0,46%

ΟΤΕ: 15,1500 +1,27%

AUTOHELLAS:11,1200 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8570 +1,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8400 -2,52%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,7700 +0,25%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.