Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα, καθώς το σχέδιο της Κίνας για την τόνωση της οικονομίας απογοήτευσε τους επενδυτές που αναζητούσαν αύξηση της ζήτησης καυσίμων στον νούμερο 2 καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο και ενώ το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Ιανουαρίου καταγράφει απώλειες 2,82% στα 71,79 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρεί κατά 3,13% στα 68,19 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν πτώση άνω του 2% την περασμένη Παρασκευή.

Το δολάριο ενισχύεται έως 0,40%, καθώς οι traders προετοιμάζονται για μια σημαντική έκθεση του πληθωρισμού των καταναλωτών στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα αλλά και για μια σειρά δηλώσεων από ομιλητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (|Fed), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ την Πέμπτη.

Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα σε δολάριο, όπως το πετρέλαιο, πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων και τείνει να επιβαρύνει τις τιμές.

Στην Κίνα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών τον Οκτώβριο, ενώ ο αποπληθωρισμός των τιμών παραγωγού επιδεινώθηκε, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Σαββάτου, παρόλο που το Πεκίνο διπλασίασε τα κίνητρα για τη στήριξη της οικονομίας.

«Τα στοιχεία για τον κινεζικό πληθωρισμό ήταν και πάλι αδύναμα, με την αγορά να φοβάται τον αποπληθωρισμό, ειδικά καθώς η ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών παραγωγού υποχώρησε περαιτέρω σε αρνητικό έδαφος..., η δυναμική της κινεζικής οικονομίας παραμένει αρνητική», δήλωσε στο CNBC ο Achilleas Georgolopoulos, αναλυτής αγοράς της χρηματιστηριακής εταιρείας XM.

Τα τελευταία μέτρα στήριξης δεν θα αναζωογονήσουν την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου στην Κίνα ή τις εισαγωγές αργού, υποστήριξε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν επίσης μετά τον μετριασμό των ανησυχιών για πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού από την καταιγίδα Rafael στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ και το 16% της παραγωγής φυσικού αερίου παρέμειναν εκτός λειτουργίας την Κυριακή, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή για την υπεράκτια ενέργεια.

Με το βλέμμα στο μέλλον, υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί υπό τη νέα διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι αναλυτές λένε ότι η πρόβλεψη για την παραγωγή του 2025 είναι απίθανο να αλλάξει.

«Πιστεύουμε ότι οι παραγωγοί μπορεί να το φοβηθούν την υπερτροφοδότηση της προσφοράς των ΗΠΑ σε μια εποχή που ο OPEC+ έχει ήδη χαράξει σχέδια για σταδιακή αύξηση των στόχων παραγωγής κατά τη διάρκεια του 2025», δήλωσε ο Tim Evans της Evans Energy.

