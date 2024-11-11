Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μαζί με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσαν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Επιδόματος Παιδιού - Α21, κλείνει προσωρινά, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 16.00, ενόψει της πληρωμής της 6ης δόσης του επιδόματος την 30η Νοεμβρίου 2024.

Μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιδόματος θα ενεργοποιηθεί εκ νέου και θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 08.00.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορεί να αναζητηθεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα που χορηγεί ο Οργανισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.