ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η διαδικασία απαλλαγής από τα Tέλη Kυκλοφορίας σε ΑμεΑ

Σε βελτιώσεις και απλοποιήσεις της διαδικασίας απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την Εγκύκλιο του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, παρέχοντας σημαντικές διευκρινίσεις (Ε.2024/2025). Συγκεκριμένα:

● Υποβολή αιτήματος απαλλαγής:

Το αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή και να αφορά απαλλαγή που καταλαμβάνει χρονικό διάστημα βάσει της ισχύος της Γνωστοποίησης του Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (με την Ιατρική Βεβαίωση αντιστοίχισης παθήσεων του ΚΕ.Π.Α. ή της γνωμάτευσης της .Υ.Ε./ Α.Ν.Υ.Ε./ Α.Α.Υ.Ε.).

● Επανεξέταση απορριφθέντων αιτημάτων:

Αιτήματα που απορρίφθηκαν στο παρελθόν από τις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, μπορούν πλέον να επανεξεταστούν. Για την επανεξέταση απαιτείται η υποβολή νέου αιτήματος ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Τα Αιτήματά μου, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή στο myAADEapp, όπου, αφού εισέλθετε κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών, επιλέγετε Νέο Αίτημα > Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Αυτοκίνητα > Διαδικασία: Χορήγηση απαλλαγής Τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας. Σε περίπτωση που το αίτημα εγκριθεί, υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφούν ή να επιστραφούν τυχόν τέλη κυκλοφορίας που έχουν ήδη βεβαιωθεί ή καταβληθεί για τα αντίστοιχα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

