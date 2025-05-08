Μειώθηκαν οι εξαγωγές τον Μάρτιο καθώς περιορίστηκαν κατά 359,8 εκατ. ευρώ ή κατά -8,4% και ανήλθαν μόλις σε 3,94 δισ. ευρώ έναντι 4,30 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, έχουμε αύξηση (6,7%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,22 δισ. ευρώ από 3,02 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 203,1 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ.

Ακόμη, όπως αναφέρεται, διευρύνθηκαν και οι εισαγωγές το Μάρτιο του 2025 (3,8% ή 253,5 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 6,97 δισ. ευρώ έναντι 6,72 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,52 δισ. ευρώ από 5,27 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 254,6 εκατ. ευρώ ή κατά 4,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μεγεθύνθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 613,3 εκατ. ευρώ ή κατά 25,3%, στα 3,04 δισ. ευρώ από 2,42 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται πολύ μικρή αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 51,5 εκατ. ευρώ (2,3%).

Το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου

Όσον αφορά τις εξαγωγές, συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου μειώθηκαν ελαφρώς κατά -1,7% και άγγιξαν τα 12,13 δισ. ευρώ από 12,34 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 212,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 9,30 δισ. ευρώ από 8,64 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 660,1 εκατ. ευρώ ή κατά 7,6%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2025 αυξήθηκαν ελαφρώς, καθώς διευρύνθηκαν κατά 79,2 εκατ. ευρώ ή κατά 0,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,42 δισ. ευρώ έναντι 20,34 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές και πάλι αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 15,75 δισ. ευρώ από 15,16 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 590,5 εκατ. ευρώ ή κατά 3,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο του 2025 μεγεθύνθηκε κατά 292 εκατ. ευρώ ή κατά 3,6%, στα 8,29 δισ. ευρώ από 8 δισ. ευρώ το τρίμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε ελαφρώς και άγγιξε τα 6,45 δισ. ευρώ από 6,52 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 69,6 εκατ. ευρώ ή κατά -1,1%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Μάρτιο του 2025, παρατηρείται μείωση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (-2,7%) και σημαντικά μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-15%). Όταν, όμως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα αλλάζει, οι εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ καταγράφουν άνοδο (4,8%), όπως και οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες (10,4%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες περίπου και άγγιξε το 57,5% έναντι 54,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 42,5% έναντι 45,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,9% και των Τρίτων Χωρών στο 35,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διευρύνθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ μόλις κατά 1,6% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -5,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (6,9%) όσο προς τις Τρίτες Χώρες και μάλιστα με ακόμη πιο έντονο ρυθμό (9,1%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2025 καταγράφονται αυξητικές τάσεις σε 6 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις ακόλουθες κατηγορίες: Τρόφιμα (13,1%), Βιομηχανικά (20,6%), Χημικά (6,4%), Πρώτες Ύλες (2,9%) και Ποτά & Καπνός (15,4%), σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο.

Διευρυμένες, όμως, εμφανίζονται και εκείνες των Λαδιών (5,2%), σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αντίθετα, βαθιά μειωμένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (-42%) με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πλέον την κυριότερη προϊοντική κατηγορία, των Μηχανημάτων (-1,3%), των Διαφόρων Βιομηχανικών (-3,7%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-85,2%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές των 3 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-18,4%), Μηχανήματα (-2,1%), καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -81,1%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (14,1%), Βιομηχανικών (15,3%), Χημικών (1%), Διαφόρων Βιομηχανικών (4,4%), Πρώτων Υλών (3,7%), Ποτά & Καπνός (+14,8%) και των Λαδιών (0,9%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πρώτο τρίμηνο.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Τρίτος συνεχόμενος μήνας, ο Μάρτιος, κατά τον οποίο οι ελληνικές εξαγωγές, χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφουν αύξηση. Τον Ιανουάριο κατέγραψαν 9,9%, τον Φεβρουάριο 5,8% και τον Μάρτιο 6,7%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Μεγάλη έκπληξη αποτελεί η κατάταξη των τροφίμων στην πρώτη θέση, με αύξηση 13,1% και η ολίσθηση (-42%) των εξαγωγών της κατηγορίας πετρελαιοειδή-καύσιμα, με αποτέλεσμα να καταλάβει τη δεύτερη θέση, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024. Συνεχιζόμενη όμως είναι και η αυξητική πορεία των εισαγωγών, τόσο με πετρελαιοειδή όσο και χωρίς, με αποτέλεσμα τη συνεχή διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος, κατά τον Μάρτιο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, για τις ελληνικές εξαγωγές, χωρίς πετρελαιοειδή, κλείνει με θετικό πρόσημο (7,6%) και σε συνάρτηση με τη μικρότερη αύξηση των εισαγωγών (3,9%) το εμπορικό μας έλλειμμα περιορίστηκε κατά (-1,1%)».

