Κάποιες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο, αναμένεται να πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των νέων ευρωπαϊκών αντίμετρων, τα οποία στοχεύουν εισαγωγές σχεδόν 100 δισ. ευρώ ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ.

Σε μία κίνηση με στόχο να αυξήσει την πίεση στις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη αντίμετρα αξίας σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κατηγοριών αγαθών όπως τα αεροσκάφη.

Στο στόχαστρο τίθενται επιβατικά αυτοκίνητα, ιατρικές συσκευές, χημικά, πλαστικά και πολλά αγροτικά προϊόντα. Στη λίστα μπήκαν ξανά το μπέρμπον μαζί με άλλα οινοπνευματώδη ποτά, παρότι στο παρελθόν είχαν αφαιρεθεί μετά από πιέσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, δύο χώρες που παράγουν κρασί και φοβήθηκαν την αντίδραση του Τραμπ.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο 200 σελίδων με περισσότερα από 4.800 προϊόντα, που συνέταξαν αξιωματούχοι της ΕΕ ως απάντηση στην επιβολή «ανταποδοτικών» δασμών από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, καθώς και στους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εισαγωγές της ΕΕ για τα συγκεκριμένα είδη ξεπέρασαν τα 109 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, με τα αεροσκάφη να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με πάνω από 13 δισ. ευρώ, και τα αυτοκίνητα να ακολουθούν με 7 δισ. ευρώ.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να περιορίσει τις εξαγωγές σκραπ χάλυβα και χημικών προϊόντων αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να καταθέσουν προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά της επιβολής των λεγόμενων «ανταποδοτικών δασμών» από τον Τραμπ, καθώς και κατά των δασμών σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε ακριβώς θα ξεκινήσει επίσημα η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο πραγματικός στόχος παραμένει η «επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα και η διαβούλευση που ξεκινά σήμερα θα μας καθοδηγήσει σε αυτό το αναγκαίο έργο».

Οι κατηγορίες αμερικανικών προϊόντων που η ΕΕ εξετάζει να επιβάλει δασμούς

Χωρίς επιστροφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά με τις νέες λίστες επειδή έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο προηγούμενο status quo στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον, όπως σημειώνει το Politico.

Ο Τραμπ επέβαλε στην Ευρώπη, στις 2 Απριλίου, «ανταποδοτικούς» δασμούς 20% στα περισσότερα αγαθά, προτού τους μειώσει μια εβδομάδα αργότερα στο 10% , ποσοστό που είχε ήδη επιβάλει στις περισσότερες χώρες, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές και οι αγορές ομολόγων πανικοβλήθηκαν από τις επιπτώσεις που θα είχε η κίνηση στην αμερικανική ανάπτυξη και στις τιμές.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα δείξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη μείωση του βασικού δασμού 10%, ενώ οι δασμοί σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο είναι πιθανό να διατηρηθούν, καθώς συνδέονται με τον στρατηγικό στόχο της Ουάσινγκτον για «επαναβιομηχάνιση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής.

«Αν δεν πέσουμε κάτω από το 10%, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει συμφωνία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Χάρτης με τις χώρες της ΕΕ που εισήγαγαν αμερικανικά προϊόντα στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει να επιβάλει σε δασμούς

Οι χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με χαμηλό όγκο εισαγωγών από τις ΗΠΑ (σύμφωνα με τη χρωματική ένδειξη, κάτω από 1 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, η Ελλάδα εισήγαγε αμερικανικά προϊόντα αξίας 389 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, τα οποία ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο των νέων δασμών εισαγωγής της ΕΕ.

Το 2024, πρώτη σε εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Γερμανία, με συνολική αξία 27 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 22,3 δισ. ευρώ. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Βέλγιο με 10,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τη Γαλλία, η οποία εισήγαγε αγαθά αξίας 10,1 δισ. ευρώ. Την πεντάδα συμπληρώνει η Ιταλία με εισαγωγές ύψους 6,4 δισ. ευρώ, ενώ η Ισπανία ακολουθεί με 4,4 δισ. ευρώ.

Η λίστα των προϊόντων που ενδέχεται να γίνουν στόχος των ευρωπαϊκών αντίμετρων παραμένει υπό διαμόρφωση, καθώς επιχειρήσεις και κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 10 Ιουνίου για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ζητήσουν την αφαίρεση ευαίσθητων προϊόντων, προκειμένου να αποφύγουν αντίποινα από τον Τραμπ.

Αυτό είχε συμβεί και τον Απρίλιο, όταν η Επιτροπή είχε ζητήσει τη γνώμη των ευρωπαϊκών πρωτευουσών σχετικά με τα αντίμετρα στους προηγούμενους δασμούς του Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αφαίρεση του μπέρμπον από τη λίστα, ύστερα από αιτήματα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας. Τελικά, τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν αλλά δεν εφαρμόστηκαν, καθώς ο Τραμπ ανέστειλε προσωρινά τους ανταποδοτικούς δασμούς.

Οι απειλούμενοι ευρωπαϊκοί δασμοί στα αεροσκάφη θα αποτελούσαν ισχυρό πλήγμα για τη Boeing, τον προβληματικό αμερικανικό κολοσσό στον τομέα της αεροπλοΐας, και θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν μια μακροχρόνια διατλαντική διαμάχη για επιδοτήσεις, η οποία είχε αποκλιμακωθεί μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Η Boeing είναι ευπρόσδεκτη να απαντήσει», πρόσθεσε ο ανώτερος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η συνολική αξία των προϊόντων στη λίστα είναι πάντως πολύ μικρότερη από τα 379 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγωγών της ΕΕ που επηρεάζονται από τους αμερικανικούς δασμούς. Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες επέδειξαν αυτοσυγκράτηση: «δεν θέλουμε να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Θέλουμε να είμαστε συνετοί», ώστε να αποφευχθεί μια κλιμακούμενη λογική αντιποίνων που τελικά «θα έβλαπτε τη δική μας βιομηχανία».

Η λίστα αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες τακτικές αντιποίνων της ΕΕ, μετά από αρκετές επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον που απέτυχαν να αποκλιμακώσουν τις οξυμένες εμπορικές εντάσεις.

Πέρα από τον δασμό 10% που επιβάλλει στις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγές, η Ουάσινγκτον εφαρμόζει επίσης επιπλέον δασμούς 25% σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά να συμπεριλάβει στους δασμούς επιπλέον τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα φορτηγά, την ξυλεία και τους ημιαγωγούς. Αν δεν επιτευχθεί διατλαντική συμφωνία, ο υψηλότερος «ανταποδοτικός» δασμός του 20% αναμένεται να επανέλθει από τις αρχές Ιουλίου.



