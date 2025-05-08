Σε νέα μείωση του βασικού επιτοκίου της κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,25%, προχώρησε την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας, με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής ωστόσο να εμφανίζονται διχασμένοι εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας αποφάσισαν τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% με ψήφους 5 προς 4. Δύο μέλη της Επιτροπής ήθελαν μεγαλύτερη μείωση, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ ο επικεφαλής οικονομολόγος Χιού Πιλ και η Κάθριν Μαν ψήφισαν να παραμείνουν αμετάβλητα, γεγονός που δείχνει τη διαφορετική εκτίμησή τους για το μέγεθος του αντίκτυπου που θα έχουν οι δασμοί στη βρετανική οικονομία.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή διατήρησε αμετάβλητη τη στάση της ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής πρέπει να συνεχιστεί με «προσεκτικά και σταδιακά» βήματα υπό το πρίσμα της μεταβλητότητας που επιφέρουν στην παγκόσμια οικονομία οι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ.

Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας είναι η πρώτη της βρετανικής κεντρικής τράπεζας μετά την ανακοίνωση των ευρείας κλίμακας δασμών που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις 2 Απριλίου προκαλώντας πρόσκαιρη αναταραχή στις διεθνείς αγορές και ωθώντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μειώσει τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης των περισσότερων μεγάλων οικονομικών, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία.

Η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά ότι οι αυξήσεις των δασμών από τις ΗΠΑ και τα αντίποινα των άλλων χωρών θα επηρεάσουν σε έναν βαθμό τη βρετανική οικονομία, προσθέτοντας ωστόσο ότι ακόμα το τοπίο είναι ασαφές.

«Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε σε μια σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Η βρετανική κεντρική τράπεζα πρόσθεσε ότι δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πολιτική όσον αφορά τα επιτόκια, προσθέτοντας παράλληλα, σε άλλο σημείο, ότι ο αντίκτυπος των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων «δεν πρέπει να υπερεκτιμάται».

«Τα επιτόκια δεν είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν μπορούν να είναι», δήλωσε ο Μπέιλι στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση. «Αντ' αυτού, η Επιτροπή (MPC) πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται προσεκτικά στις εξελισσόμενες οικονομικές συνθήκες και στις προοπτικές για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Τράπεζα της Αγγλίας βλέπει τον πληθωρισμό να επιστρέφει στον στόχο του 2% το πρώτο τρίμηνο του 2027 - ήτοι εννέα μήνες νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε τον Φεβρουάριο - και αναμένει ότι ο πληθωρισμός σε δύο χρόνια θα μειωθεί στο 1,9%, χαμηλότερα από το 2,3% που προέβλεπε προηγουμένως.

Όσον αφορά τη βρετανική οικονομία, εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί φέτος κατά 1%, με λίγο ισχυρότερο ρυθμό από το 0,75% που ανέμενε τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας πάντως ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στο α' τρίμηνο ήταν ασταθής.

Από την άλλη όμως, μείωση την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2026 στο 1,25% από 1,5% προηγουμένως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.