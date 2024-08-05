Μειωμένες από πέρυσι συνέχισαν να είναι οι τιμές των παραγωγών της ευρωζώνης και τον Ιούνιο, αλλά εμφανίζοντας αυξητική τάση σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, οι τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 3,2% από πέρυσι, μετά την πτώση 4,1% ετησίως τον Μάιο.

Στη σύγκριση Ιουνίου - Μαΐου ωστόσο εμφάνισαν ήπια αυξητικές τάσεις, με +0,5%.

Στην Ελλάδα η μέτρηση της Eurostat έδειξε ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού έτρεξε με -2,4 ετησίως επιβραδύνοντας από το -3,8% του Μαΐου, αλλά με μηνιαία αύξηση κατά 1,8% μετά τη μείωση κατά 2,9% που είχε δείξει η προηγούμενη μηνιαία σύγκριση.

Σχετικά με τις τάσεις σε επίπεδο ευρωζώνης, σε μηνιαίο επίπεδο οι τιμές παραγωγού παρέμειναν σταθερές στα ενδιάμεσα αγαθά, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ τη διαφορά έκανε η ενέργεια με αύξηση κατά 1,6% από πέρυσι.

Αντίθετα, σε ετήσιο επίπεδο οι τιμές ήταν μειωμένες κατά 2,2% στα ενδιάμεσα αγαθά και κατά 9,4% στην ενέργεια, ενώ παρουσίασαν αύξηση κατά 1,6% στα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 1,2% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,4% στα καταναλωτικά αγαθά.

