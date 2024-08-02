Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το «ρολογάκι» στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ κυλάει αντίστροφα και τα μεσάνυχτα μηδενίζει κι άρα τελειώνει η διορία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, 70.000 περίπου φυσικά πρόσωπα ακόμη δεν έχουν πατήσεις το κουμπί της υποβολής (έως τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης είχαν υποβληθεί 6,4 εκατ. δηλώσεις και απέμεναν 87.000.) σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΑΑΔΕ.

H πλειονότητα αυτών των 70.000 δηλώσεων αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι είτε λόγω «παράδοσης» είτε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών ανήκουν σε αυτούς της τελευταίας στιγμής. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση επιφέρει πρόστιμο 100€-500€.



Όπως γίνεται φανερό, με αυτά τα νούμερα, δε συντρέχει λόγος νέας παράτασης όπως τονίζει και το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αισθάνονται και ένα είδος «δικαίωσης» αφού τα νούμερα τελικά "βγήκαν" παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της ομοσπονδίας των φοροτεχνικών.



Εαυτόν δικαιωμένο αισθάνονται στο Υπουργείο οικονομικών και ως προς το κομμάτι της τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες πολλοί από τους οποίους είδαν τα εκκαθαριστικά τους να …«φουσκώνουν» τα στοιχεία λένε ότι μόλις 3 στους χίλιους αμφισβητούν το φόρο που τους προκύπτει ως έχουν το δικαίωμα.

Από τις 659.000 φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων μόνο οι 367.619, εμπίπτουν στο τεκμήριο.

Οι 291.381 έχουν δηλώσει από μόνοι τους μεγαλύτερα ποσά από τα τεκμαρτά.

Από τις 367.619 μόνο 3.471 έχουν εκφράσει πρόθεση αμφισβήτησης.



Η ανάλυση των τελευταίων στοιχείων δείχνει ότι από τα 6,36 εκατ. φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, το 45,9% είναι μηδενικές.

Το 19,45%, περίπου 1/5, είναι πιστωτικές. Η μέση επιστροφή φόρου που προκύπτει είναι 357,2€

Το 34,65%, λίγο περισσότερες από 1/3 είναι χρεωστικές.

Ο συνολικός φόρος πληρωμής που προκύπτει προς το παρόν ανέρχεται σε 4,22δισ€ και ο μέσος φόρος που πρέπει να καταβληθεί είναι 1.916€ το οποίο αποτελεί ρεκόρ.

Πέρυσι ο μέσος φόρος ήταν στα 1.585€ και 1377€ το 2022. Και δεν αποκλείεται αυτοί οι 100.000 που απομένουν να ανεβάσουν το μέσο φόρο ακόμη και πάνω από τις 2.000€.

Η αύξηση των εισοδημάτων λόγω της ανάπτυξης και φυσικά η τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών είναι οι 2 λόγοι που οδηγούν στην αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία.



Η ΑΑΔΕ έχει κάνει την κατάλληλη προεργασία ώστε οι επιστροφές φόρου φέτος όπως και οι συμψηφισμοί να γίνονται ακόμη ταχύτερα σε σχέση με ό,τι ίσχυσε πέρυσι.

Ήδη σε 941.000 ενήμερους και χωρίς χρέη φορολογούμενους έχουν επιστραφεί 205 εκατ. €.

Το μέσο ποσό επιστροφής που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων είναι 218 €.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ όσοι δεν έχουν χρέη θα βλέπουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα της επιστροφής μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.



Ταχύτατοι είναι και οι συμψηφισμοί του προς επιστροφή φόρου με τυχόν οφειλές που υπάρχουν.

Οι κεντρικοί συμψηφισμοί – που γίνονται το 1ο και 3ο δεκαήμερο κάθε μήνα κεντρικά – είναι περίπου 461.500 και μέσω αυτών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους 121,6εκατ€.

Από τις ΔΟΥ, τοπικά, έχουν γίνει 32.000 συμψηφισμοί και έχουν επιστραφεί 18,9 εκατ. ευρώ.



Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί 9 στους 10 συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων με το …κοντέρ να γράφει περισσότερα από 345εκατ€ να …γυρνάνε στις τσέπες των φορολογουμένων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.