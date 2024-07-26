Στις 26 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2023, με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστου Δήμα και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κρίθηκε επιβεβλημένη για την ομαλή ολοκλήρωση της υποβολής των εν λόγω δηλώσεων, δεδομένου, αφενός ότι η σχετική διαδικασία υποβολής δήλωσης εφαρμόζεται για πρώτη φορά εφέτος και αφετέρου ότι η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία στις 18 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται στους υπόχρεους ότι για να υποβάλουν τη δήλωση, εισέρχονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία/Ναυτιλιακές Εταιρείες > Δήλωση Φόρου πλοίων β' κατηγορίας ν. 27/1975 (αφορά πλοία β' κατηγορίας εσωτερικών πλόων, ανεξαρτήτως σημαίας).

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 27/7 και μετά, η καταβολή και των δύο δόσεων του φόρου γίνεται εμπρόθεσμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.