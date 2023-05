Rodney Smith: Ο διάσημος φωτογράφος μόδας που συχνά συνέκριναν με τον Ρενέ Μαγκρίτ – Δείτε φωτογραφίες

Ήταν ήδη διάσημος όσο ζούσε, αλλά μετά τον θάνατό του άρχισαν να συνειδητοποιούν πόσο ισχυρή ήταν η επιρροή του στην ιστορία της φωτογραφίας

Χιλιάδες φωτογραφίες τράβηξε στο διάστημα της 45χρονης καριέρας του ο διάσημος φωτογράφος μόδας, Rodney Smith. Ήταν ήδη διάσημος όσο ζούσε αλλά μετά τον θάνατό του το 2016 άρχισαν να συνειδητοποιούν πόσο ισχυρή ήταν η επιρροή του στην ιστορία της φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες του έχουν βρει θέση σε πολλές συλλογές, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Getty Museum. Κατά συνέπεια, αρμόζει το ότι οι Getty Publications προχωρούν σε έκδοση νέα μονογραφίας για αυτόν. Το «Rodney Smith: A Leap of Faith» περιλαμβάνει πολλές φωτογραφίες που βλέπουν το «φως» για πρώτη φορά από τον νεοϋορκέζο που τακτικά έδινε στα Vanity Fair, W Magazine και The New Yorker.

Με σχεδόν 200 φωτογραφίες, η μονογραφία προσφέρει μια εις βάθος ματιά στον φωτογράφο τον οποίο συχνά συνέκριναν με τον σουρεαλιστή ζωγράφο Ρενέ Μαγκρίτ, λόγω των ονειρικών συνθέσεών του. «Σαν το "Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων" του Λιούις Κάρολ, οι φωτογραφίες του μας οδηγούν κάτω στην κουνελότρυπα σε ένα φανταστικό μέρος το οποίο είναι μόλις πέρα από εκεί που φτάνει το χέρι μας αλλά το οποίο έχει πρόθεση να μας εμπνεύσει να γίνουμε καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας», τονίζει ο Επιμελητής Φωτογραφίας στο Getty Museum και συγγραφέας της μονογραφίας Paul Martineau.

Με κείμενο από τον Martineau και δοκίμια από τη Rebecca A. Senf του Center for Creative Photography και τον πρώην αρχισυντάκτη του Vanity Fair Καναδό δημοσιογράφο Graydon Carter, η μονογραφία ιχνηλατεί με λεπτομέρεια την τροχιά του Smith από φωτογραφία δρόμου σε φωτογραφία για επιχειρήσεις και σε φωτογραφία μόδας - για την οποία είναι ως επί το πλείστον γνωστός. Εξετάζει επίσης την προσωπική ζωή του και χαρακτήρα του. «Ο Smith συχνά έλεγε ότι η φωτογραφία τον έσωσε» επισήμανε ο Martineau. «Ελπίζω να εξάψει το ενδιαφέρον του κόσμου και να τον εντυπωσιάσει η κατά έναν τρόπο βασανιστική τροχιά του προσωπικού και καλλιτεχνικού ταξιδιού του Smith», κατέληξε. Η μονογραφία θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαΐου.

