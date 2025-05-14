Jenna Ortega: Εντυπωσίασε με vintage Dior στην πρεμιέρα της ταινίας «Hurry Up Tomorrow» (φωτό)

Η διάσημη πρωταγωνίστρια Τζένα Ορτέγκα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Hurry Up Tomorrow» στη Νέα Υόρκη, φορώντας μία εμβληματική vintage δημιουργία Christian Dior.

Σύμφωνα με το People, επέλεξε το μίντι φόρεμα με το χαρακτηριστικό print-εφημερίδα, το οποίο στο παρελθόν είχε συνδεθεί με την απόλυτη fashionista της Νέας Υόρκης, την Carrie Bradshaw του «Sex and the City».

Η Ορτέγκα, που έχει ανακηρυχθεί πρέσβειρα του Dior από το 2023, απέδειξε για ακόμη μια φορά το εκλεπτυσμένο της γούστο, τιμώντας ένα θρυλικό κομμάτι από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2000 του οίκου, όταν καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Τζον Γκαλιάνο (John Galliano), σύμφωνα με το L'Officiel USA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δημιουργήθηκαν δύο εκδοχές του φορέματος. Η μία ήταν μια μακρύτερη δημιουργία που εμφανίστηκε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού και η δεύτερη, το εφαρμοστό μίντι φόρεμα που επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και τώρα η Ορτέγκα.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κομψά πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα σε χρυσή απόχρωση τα οποία ταίριαζαν άψογα με τις χρυσές λεπτομέρειες του φορέματος.

Η «Carrie» επέλεξε το φόρεμα στο 17ο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, με τίτλο «What Goes Around Comes Around», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2000 και το συνδύασε με το χαρακτηριστικό χρυσό μενταγιόν που έγραφε το όνομά της.

the newspaper dress, Dior fall 2000 ready to wear worn by sarah jessica parker pic.twitter.com/PJpCyn3pHS — Pauline (@therowsmvse) July 20, 2021

Ωστόσο η Πάρκερ το ξαναφόρεσε το 2010 στην ταινία «Sex and the City 2». Εκεί το συνδύασε με μαύρα μποτάκια peep-toe Christian Louboutin Bridget Strass και ένα λευκό clutch με φτερά. Στη συνέχεια αρκετά διάσημα μοντέλα έχουν φωτογραφηθεί με δημιουργίες που είναι εμπνευσμένες από αυτό το look.

Sarah Jessica Parker (como Carrie en SATC) wearing este newspaper print dress de Dior FW 2000 RTW by Dior Galliano es literal fashion history https://t.co/VITIdG0dRc — Cui (@cui271) November 21, 2021

Tο «Hurry Up Tomorrow» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη, 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.