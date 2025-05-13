Mariah Carey: Με λαμπερό φόρεμα Celia Kritharioti στην παγκόσμια περιοδεία της

Mε ένα εκθαμβωτικό φόρεμα από ασημένια μεταξωτή δαντέλα h Mariah Carey έκλεψε τις εντυπώσεις στη Σενζέν, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της The Celebration of Mimi.

Kαι λόγος ουδείς δεν θα γινόταν αν αυτή η αριστουργηματική δημιουργία υψηλής ραπτικής δεν ήταν Celia Kritharioti!

Η Mariah επέλεξε το ελληνικό brand και εμφανίστηκε στη σκηνή με το συγκεκριμένο φόρεμα, διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα, αποπνέοντας πολυτέλεια, κομψότητα και θεατρικότητα – χαρακτηριστικά που συνδέουν άρρηκτα τη δημιουργία με την εμβληματική αισθητική της Mariah Carey.

Πηγή: womenonly

