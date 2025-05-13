Mariah Carey: Με λαμπερό φόρεμα Celia Kritharioti στην παγκόσμια περιοδεία της

Mε ένα εκθαμβωτικό φόρεμα από ασημένια μεταξωτή δαντέλα h Mariah Carey έκλεψε τις εντυπώσεις στη Σενζέν, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της The Celebration of Mimi.
Kαι λόγος ουδείς δεν θα γινόταν αν αυτή η αριστουργηματική δημιουργία υψηλής ραπτικής δεν ήταν Celia Kritharioti!
Η Mariah επέλεξε το ελληνικό brand και εμφανίστηκε στη σκηνή με το συγκεκριμένο φόρεμα, διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα, αποπνέοντας πολυτέλεια, κομψότητα και θεατρικότητα – χαρακτηριστικά που συνδέουν άρρηκτα τη δημιουργία με την εμβληματική αισθητική της Mariah Carey.
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.