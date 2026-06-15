Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η μάχη της Αττικής για την Κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη και από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτή την εβδομάδα προτάσσουν το ζήτημα της ακρίβειας με εξορμήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε λαϊκές αγορές του Λεκανοπεδίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπαίνει μπροστά και σε λίγο θα βρεθεί στο Ίλιον όπου θα συνομιλήσει με πολίτες στην αγορά της περιοχής.

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε διάταξη μάχης και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες τα 8 πρόσωπα που θα παίξουν ρόλο στις δράσεις του κόμματος στην Αττική ενόψει των εθνικών εκλογών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη σηκώνουν μανίκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρόλο κλειδί στην Α' Αθήνας αναλαμβάνει ο Χρήστος Πρωτόπαπας, στη Δυτική Αθήνα ο Θόδωρος Μαργαρίτης, στα Νότια ο Γιάννης Μίχας, στα Βόρεια ο Γιώργος Παπαβασιλείου, στην Ανατολική Αττική ο Ξένος Μανιατογιάννης, στη Δυτική Αττική ο Κώστας Παπαδημητρίου, στην Α' Πειραιά ο Νίκος Μήλης και στη Β' Πειραιά η Έφη Χαλάτση, χωρίς να αποκλείονται ανατροπές της τελευταίας στιγμής.

Οι ζυμώσεις είναι έντονες και στο στόχαστρο των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπαίνει η Α' Αθήνας και για αυτό σήμερα κιόλας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Ηρακλή Δρούλια και τον Χρήστο Πρωτόπαπα με στελέχη της παράταξης που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, ακόμη και δημοτικούς συμβούλους. Πρόσκληση έχει λάβει και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αλλά και ο βουλευτής Α' Αθήνας Παύλος Γερουλάνος που όμως βρίσκεται εκτός σε προγραμματισμένη επίσκεψη εδώ και καιρό εκτός συνόρων.

Την ίδια ώρα το μέτρο για τη δωρεά μετακίνηση των νέων άναψε φωτιές στα στρατόπεδα Ανδρουλάκη – Τσίπρα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να έχει προηγηθεί στην τοποθέτηση ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη στην εκδήλωση για τους νέους στη Δραπετσώνα και από την Χαριλάου Τρικούπη να βρίσκουν αγωνία από μεριάς Τσίπρα και παροχολογία χωρίς ουσία.

«Ο πρώην πρωθυπουργός με την πρότασή του από μόνος του δείχνει και ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη: ο ένας κάνει στοχευμένες προτάσεις και απόλυτα κοστολογημένες, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός στην αγωνία του να υπερκεράσει, πάει σε μια λογική πλήρους παροχολογίας χωρίς ουσία γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος είναι ο μόνιμος κάτοικος -γιατί άκουσα ότι αυτούς θα αφορά. Το μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ κοστίζει 35 εκατομμύρια και το άλλο 350 εκατομμύρια» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Alpha Radio.

Πηγή: skai.gr

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