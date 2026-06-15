To Bερολίνο χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Iράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρετίζει την συμφωνία και τονίζει την ανάγκη για αποφασιστική εφαρμογή της.

Ο Μερτς υπογραμμίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ζητά περαιτέρω διαπραγματεύσεις ώστε το Ιράν να τερματίσει το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα με επαληθεύσιμα στοιχεία.

ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Μήνυμα του καγκελάριου Μερτς με το βλέμμα στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ.Aνταπόκριση από το Βερολίνο



Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε μια πρώτη αντίδραση ξημερώματα Δευτέρας χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πακιστάν, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί «με αποφασιστικότητα».

Πηγή: Deutsche Welle

«Τα Στενα του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, μόνιμα και χωρίς περιορισμούς» ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa. Πρόσθεσε ότι περαιτέρω διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να διασφαλίσουν πως το Ιράν θα τερματίσει -με στοιχεία που τα το πιστοποιούν- το στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα.Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρξουν νέες πιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ή άλλων γειτόνων στην περιοχή και συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθώς και την ιρανική πλευρά για την «διπλωματική πρόοδο» που σημείωσαν.H συμφωνία αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς «μια αναζωογονημένη παγκόσμια οικονομία και μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Μερτς. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συμβάλλει και να προωθεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες προς τον σκοπό αυτό, ενώ το Βερολίνο θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους εταίρους και τις χώρες της περιοχής.Υπογραφή στην Ελβετία στις 19 ΙουνίουΗ είδηση περί επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από 60 μέρες διαπραγματεύσεων, έγινε γνωστή ανήμερα των 80ών γενεθλίων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.Στο μήνυμά του ο Σαρίφ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές προτίθενται να σταματήσουν τις εχθρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.Λίγο αργότερα ακολούθησε η επιβεβαίωση της είδησης και από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου, αφού προηγηθούν η Σύνοδος των G7 στο γαλλικό Εβιάν, στα σύνορα με την Ελβετία αλλά και η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Ιουνίου.«Η Συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.Ο Αμερικανός πρόεδερος ανέφερε ότι «ενέκρινε πλήρως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια» καθώς και ότι θα άρει επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στον κρίσιμο ναυτικό διάδρομο. «Πλοία του Κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!», αναφέρει στο μήνυμά του γλαφυρά ο Τραμπ.

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