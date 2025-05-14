Η Kourtney Kardashian και η Julia Fox πόζαραν με εσώρουχα σε νέα καμπάνια

Ένα απρόσμενο δίδυμο «έσπασε» το διαδίκτυο: η Kourtney Kardashian και η Julia Fox. Αν δεν παρακολουθείτε στενά την οικογένεια Kardashian, να θυμίσουμε ότι η αδελφή της Kourtney, Kim, ήταν παντρεμένη με τον Kanye West. Μετά το διαζύγιό τους το 2021, ο ράπερ βγήκε με την Julia Fox το 2022, προκαλώντας σάλο με τις ταιριαστές εμφανίσεις τους, πριν χωρίσουν έξι εβδομάδες αργότερα. Αν αναρωτιέστε αν υπάρχει κόντρα μεταξύ της οικογένειας Kardashian και της πρωταγωνίστριας του Uncut Gems, η απάντηση είναι όχι... τουλάχιστον όχι με την Kourtney.

Στις 9 Μαΐου, οι δυο τους συνεργάστηκαν σε καμπάνια για τη σειρά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής της Kardashian, Lemme. Στο βίντεο, η Kourtney στέλνει στην Fox ένα μπουκαλάκι από το Lemme Play, τα νέα gummies της σειράς, σχεδιασμένα για την “οικειότητα”, τα οποία κυκλοφορούν στις 13 Μαΐου. Σύμφωνα με την αφήγηση της Kardashian, οι παρενέργειες του κυκλοφοριακού ενισχυτικού συμπληρώματος μπορεί να περιλαμβάνουν «ανεξέλεγκτη απόλαυση, επαναφορά της λίμπιντο και υπενθύμιση ότι εσύ έρχεσαι πρώτη. Κυριολεκτικά». Όπως είναι φυσικό, τα εσώρουχα που φόρεσαν ταίριαζαν απόλυτα με τη... σέξι διάθεση του προϊόντος.

Η στιλιστική στιγμή της Kourtney με γούνινα εσώρουχα

Στην καμπάνια, η Kardashian ποζάρει πάνω σε ένα ροζ κρεβάτι καλυμμένο με μεταξωτά σεντόνια. Ταιριάζοντας με το περιβάλλον, φορούσε ένα εσώρουχο look κατευθείαν από το συρτάρι με τα κορσέδες: έναν στράπλες κορσέ στις αποχρώσεις του ροζ. Το κομμάτι, που έφτανε μέχρι τους γοφούς της, είχε γούνινο τελείωμα στο ντεκολτέ και ιδιαίτερα τονισμένη μέση.

Η Kourtney συνδύασε το κορμάκι με μακριά γούνινα γάντια τύπου όπερας και zebra-print σλιπ, τα οποία μόλις που φαινόταν κάτω από τον κορσέ.

Η Julia στην μπανιέρα... γυμνή

Η Fox, από την άλλη, ήταν ακόμα πιο αποκαλυπτική. Σε όλο το βίντεο βρίσκεται μέσα σε μια μπανιέρα, προφανώς γυμνή, με τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν ατημέλητο κότσο.

Το Internet έπαθε σοκ

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο Instagram, οι ενημερωμένοι fans κατέκλυσαν τα σχόλια εκφράζοντας την έκπληξή τους για αυτό το απροσδόκητο δίδυμο. Ένας χρήστης έγραψε: «Περίμενε, η πρώην του Kanye; Η Kourt είναι τρελή για αυτό, αλλά μπράβο, κάνει εμβληματικά πράγματα.» Ένας άλλος υπέθεσε πως πρόκειται για “εκδίκηση”, γράφοντας: «Εκδίκηση στον Ye με τον πιο επαγγελματικό αλλά φοβερά έξυπνο τρόπο marketing». Άλλος αναρωτήθηκε το αυτονόητο: «Θέλω να μάθω πώς νιώθει η Kim για αυτό».

