Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: Γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πολύ καλά - Θαύμα που επανήλθε σε 2 μήνες

Για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε για πρώτη φορά σε συνέντευξή της η Τίνα Μεσσαροπούλου στον Alpha και την εκπομπή «Happy Day».

«Είναι μέρα χαράς σήμερα. Όλα καλά, δόξα το Θεό, γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πάρα πολύ καλά», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή αγκαλιάζοντας τους συνεργάτες της μετά από 2 μήνες. «Δεν το είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν δίπλα μας», σημείωσε.

Όπως διηγήθηκε: «Ήταν πολύ δύσκολα, πολλές φορές εγώ η ίδια δεν συνειδητοποιούσα πόσο δύσκολα ήταν. Εγώ από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, και έμπαινα πολύ συχνά, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια, δεν αισθανόμουν θλίψη. Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι για ψήγμα ελπίδας, θα πρέπει πρώτα να περάσουν 20 μέρες, εγώ έμπαινα μέσα και ήμουν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Το ένστικτό μου με βοήθησε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και ποτέ δεν με διέψευσε. Και μας βοήθησε και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά».

Συνέχισε λέγοντας πως «πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα 11 η ώρα το βράδυ και πολλές φορές αναγκαζόμουν να φεύγω νωρίτερα γιατί υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν μαζί μου φίλοι μας, συνεργάτες του Γιώργου».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και τόνισε πως «εμένα η ψυχοθεραπεία μου όλο αυτό το διάστημα ήτα το να έρχομαι σε επαφή με κόσμο, με ανθρώπους, πέρα από τους δικούς μου. Με βοηθούσε να μιλάω με συγγενείς άλλων ανθρώπων που πέρναγαν τον ίδιο Γολγοθά, που είχαν ανθρώπους στη ΜΕΘ. Εγώ έκανα παράλληλα την ψυχοθεραπεύτρια του εαυτού μου αλλά και την ψυχοθεραπεύτρια πολλές φορές και των υπολοίπων».

«Το θαύμα έγινε 2 Μαΐου όταν άνοιξε τα μάτια του», είπε. «Το μεσημέρι ήρθε ο πρωθυπουργός να τον επισκεφτεί και εκεί που είχαν έρθει οι γιατροί να τον δουν άρχισε και χαμογελούσε και ξαφνικά άρχισε να τα κάνει όλα», θυμήθηκε.

Στη Γερμανία ανέφερε πως πήγαν για «ένα κομμάτι της αποκατάστασης και επειδή τα πράγματα εξελίχτηκαν πάρα πολύ καλά και δεν είχε κάτι άλλο να μας προσφέρει η Γερμανία, αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα όπου εδώ έγινε εξαιρετική δουλειά». «Σαν την Ελλάδα πουθενά. Μπορεί να υπολειπόμαστε σε διάφορα πράγματα, εννοώ σε προσωπικό, αλλά η ανθρωπιά που βλέπεις και το φιλότιμο του Έλληνα, είτε γιατρού είτε νοσηλευτή, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουθενά».

Από χτες είναι όλοι μαζί στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. «Το να επανέλθει ο Γιώργος μέσα σε 2 μήνες ήταν ένα θαύμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε πάρα πολύ καλά», είπε

Για τους λόγους που κατέρρευσε ο κ. Μυλωνάκης, η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε πως «το προηγούμενο βράδυ είχαμε μία συζήτηση. Επί 13 χρόνια ήταν δίπλα στον πρόεδρο, επί 13 χρόνια ζει στο κόκκινο. Ήταν εξαντλητικό, συν το ότι ήταν ένα διάστημα πολύ ζόρικο. Για τις επιθέσεις που δεχόταν έλεγε ‘’δεν μπορεί να μου προσάπτουν κάτι’’. Έλεγε μέσα του ‘’μα είναι δυνατόν να με μπλέκουν με μία τέτοια ιστορία τι θα πουν τα παιδιά μου και πού αλλού μπορεί να φτάσει μία τέτοια ιστορία, μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν το όνομα, το τηλέφωνό σου, και να λιώσουν τη φωνή σου’’. Αυτό είναι που τον είχε στεναχωρήσει».

Για τη στιγμή που την πήραν τηλέφωνο και της είπαν για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της η κ. Μεσσαροπούλου διηγήθηκε: «Όταν μου χτύπησε αυτό το τηλέφωνο ήταν σαν να το περίμενα χρόνια αυτό το τηλέφωνο γιατί είχε ξανασυμβεί να τον πάνε με πίεση 22 στο Ωνάσειο, πριν γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είχα ξαναζήσει, ήξερα την κούραση που τραβάει, ήξερα ότι οι ρυθμοί του είναι υπερβολικοί και ήταν σαν να το περίμενα. Το μόνο που ρώταγα φεύγοντας είναι: ‘’Έχει τις αισθήσεις του; Έχει τις αισθήσεις του;’’ Αυτό ρώταγα και ξαναρώταγα και τις είχε. Κι αυτό ήταν που μας βοήθησε γιατί συνήθως λένε ότι όπως ακριβώς μπαίνεις στο νοσοκομείο, έτσι φεύγεις».

Όπως σημειώνει ο κ. Μυλωνάκης «μιλάει, περπατάει και έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του», ενώ θέλει να επιστρέψει και στη δουλειά. «Προσπαθώ να τον κρατήσω τώρα με χέρια και με δόντια να γυρίσει μετά, να κάνουμε διακοπές και μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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