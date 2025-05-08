Λογαριασμός
Η Hailey Bieber παρουσίασε το νέο μεγάλο makeup trend στο Met Gala 2025

Στο φετινό Met Gala, η Hailey έκανε την εμφάνισή της με ένα ολοκαίνουριο look που σαφώς μπορούμε να αποκαλέσουμε “tiramisu makeup”

Glazed donut nails. “Cinnamon cookie butter” μαλλιά. Strawberry girl makeup. Blueberry blush. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η Hailey Bieber έχει το χάρισμα να μετατρέπει τις beauty εμφανίσεις της, εμπνευσμένες από γλυκίσματα, σε viral τάσεις. Ό,τι κι αν δοκιμάσει, αντλώντας έμπνευση από κάποια γλυκιά λιχουδιά, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα γίνει το επόμενο μεγάλο trend.

Πηγή: womenonly

TAGS: μακιγιάζ Hailey Bieber WomenOnly
