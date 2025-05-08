Glazed donut nails. “Cinnamon cookie butter” μαλλιά. Strawberry girl makeup. Blueberry blush. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η Hailey Bieber έχει το χάρισμα να μετατρέπει τις beauty εμφανίσεις της, εμπνευσμένες από γλυκίσματα, σε viral τάσεις. Ό,τι κι αν δοκιμάσει, αντλώντας έμπνευση από κάποια γλυκιά λιχουδιά, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα γίνει το επόμενο μεγάλο trend.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.