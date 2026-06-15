Κατρακύλα άνω του 4,50% για το αργό μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

«Βουτιά» σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι η Ουάσινγκτον κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο για το πετρέλαιο Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφορά, κατρακυλά κάτω από τα 84 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 4,50% στα 83,40 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία του το οδήγησε σε χαμηλά τριών μηνών την προηγούμενη εβδομάδα.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχωρεί προς τα 80 δολάρια, καθώς με «βουτιά» της τάξης του 5% κινείται στα 80,61 δολάρια το βαρέλι

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει σύντομα χωρίς σύστημα τελών διέλευσης και ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

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Ο Τραμπ, σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, δήλωσε ότι το Στενό θα ανοίξει την Παρασκευή, την ημέρα που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Με το άνοιγμα του Στενού κατά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με σκοπό την απομάκρυνση των ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και από τις δύο πλευρές για την περιοχή και τον κόσμο!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε ότι επετεύχθη συμφωνία, αλλά ανέφερε ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μόνο μετά την τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι σκοπεύει «οπωσδήποτε» να παραστεί στην τελετή, ενώ είναι πιθανό να μεταβεί και ο Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πετρελαιοφόρων Frontline δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει πως η κίνηση των πλοίων μέσω του Ορμούζ θα ανακάμψει γρήγορα, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε μια αξιόπιστη συμφωνία.

«Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος ότι, μόλις αλλάξει το κλίμα και οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν βρει κάποιου είδους συμφωνία, τουλάχιστον να μην επιτίθενται στη ναυτιλία, αυτές οι διελεύσεις θα ξαναρχίσουν αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Frontline, Λαρς Μπάρσταντ.

Ορισμένοι traders και αναλυτές πάντως εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, σημειώνοντας ότι δεν είναι ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ επισημαίνονουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία για την επανεκκίνηση των διελεύσεων, καθώς και το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της άντλησης από τα πεδία παραγωγής.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περνούσε από το Στενό του Ορμούζ πριν η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μειωθεί απότομα στις αρχές Μαρτίου λόγω των ιρανικών επιθέσεων. Η διαταραχή στο Ορμούζ έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο πετρελαϊκό σοκ στην ιστορία.





Πηγή: skai.gr

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