Το Ιράν ρίχνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου αντιμετωπίζοντας στο Λος Άντζελες τη Νέα Ζηλανδία (04:00).

Ο Μεχντί Ταρέμι στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει υπερήφανους όλους τους Ιρανούς παγκοσμίως. Σημειώνεται πως η FIFA έκανε συστάσεις σε όλους, πρωταγωνιστές των ομάδων και ΜΜΕ, να αποφευχθούν τα πολιτικά σχόλια.

«Όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο, όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο περήφανους και ευτυχισμένους. Το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώσει τη χώρα μας», τόνισε ο φορ του Ολυμπιακού.

«Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε καλύτερη ατμόσφαιρα από αυτή που έχει τώρα, αλλά ελπίζω τα πράγματα να βελτιωθούν στο μέλλον για όλους τους φιλάθλους, ανεξαρτήτως της ομάδας που υποστηρίζουν. Ακόμα και πριν φτάσουμε, οι άνθρωποι δεν είχαν εκείνο το συνηθισμένο συναίσθημα ενθουσιασμού και προσμονής για έναν Παγκόσμιο Κύπελλο. Oι εντάσεις μειώνουν αυτή τη χαρά και υπονομεύουν το μήνυμα που προωθεί η FIFA και όλοι εμείς — ότι το ποδόσφαιρο φέρνει ειρήνη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.