Η Jenna Ortega είναι αγνώριστη με τα νέα ξανθά φρύδια της

Kάποτε, η Πρωταπριλιά ήταν αστεία στο διαδίκτυο. Τώρα; Όχι και τόσο. Μάλλον έχω γίνει υπερβολικά ευαίσθητη για φάρσες ή απλά τα αστεία δεν είναι πια τόσο πετυχημένα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ενέργεια εκεί έξω δεν είναι καλή. Αλλά ένα πράγμα που χάρηκα να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι ψέμα σήμερα; Τα ολοκαίνουργια ξανθά φρύδια της Jenna Ortega!

Διαβάστε ακόμα: Η νέα it bag της Chanel είναι το trend της σεζόν! Και τη λάνσαρε η Dua Lipa

Η 22χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο CinemaCon 2025 στο Λας Βέγκας με τα πιο ανοιχτόχρωμα φρύδια που έχει ποτέ δοκιμάσει. Και αν και πολλοί επιλέγουν να τα αμφισβητήσουν, η Ortega φαίνεται να έχει κάνει σοβαρή δουλειά με τον αποχρωματισμό.

Η μεταμόρφωση της Jenna Ortega

Αν και δεν είχαμε αμφιβολία πως θα μπορούσε να τα υποστηρίξει, δεν την έχουμε ξαναδεί με τόσο ανοιχτά φρύδια. Συνήθως, τα κρατάει το ίδιο σκούρα με τα μαλλιά της, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μαύρα με κόκκινους τόνους.

Αντί για την πλατινέ εκδοχή που έχουμε δει σε Dua Lipa και Keke Palmer, η Ortega επέλεξε ένα απαλό ξανθό, παρόμοιο με αυτό που είχε η Miley Cyrus στα Όσκαρ 2025.

Το νέο look της συνδυάστηκε με ένα λιλά σύνολο Versace, σακάκι, σορτς και platform heels. Σημάδι πως αυτή την άνοιξη, θα ανοίγουμε τους τόνους, και στα ρούχα και στα φρύδια!

Το «Soft Goth» μακιγιάζ της Jenna Ortega

Πριν από μερικές εβδομάδες, η makeup artist Melanie Inglessis μοιράστηκε στο Instagram μια κοντινή λήψη ενός μακιγιάζ που δημιούργησε για την Ortega.

"Σήμερα παίξαμε..." έγραψε στη λεζάντα. Προφανώς, το παιχνίδι συνεχίστηκε και εξελίχθηκε!

Για το νέο της look, η ομάδα μακιγιάζ της πρόσθεσε:

- Γήινες, σκούρες σκιές για να αναδείξουν τα καφέ μάτια της.

- Μπόλικη μάσκαρα στις πάνω και κάτω βλεφαρίδες.

- Μπρονζέ ζυγωματικά και γυαλιστερά nude-καφέ χείλη.

Αποτυχημένο look; Χαχα, Πρωταπριλιά!

Φυσικά και είναι πανέμορφη, όπως πάντα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.