10 λάθη στο μακιγιάζ σου που σε κάνουν να δείχνεις κουρασμένη (και πώς να τα αποφύγεις)

Έχεις ξυπνήσει ξεκούραστη, αλλά μόλις τελειώσεις το μακιγιάζ σου, ο καθρέφτης σου δείχνει ένα πρόσωπο κουρασμένο; Μην ανησυχείς, δεν είσαι η μόνη! Συχνά, κάποιες μικρές λάθος κινήσεις στο makeup μπορούν να σε κάνουν να δείχνεις πιο κουρασμένη από ό,τι πραγματικά είσαι. Δες ποια είναι τα 10 πιο συνηθισμένα λάθη και πώς μπορείς να τα διορθώσεις για ένα φρέσκο, λαμπερό look!

1. Χρησιμοποιείς λάθος απόχρωση foundation

Αν το foundation σου είναι πολύ σκούρο ή πολύ ανοιχτό, το πρόσωπό σου μπορεί να φαίνεται θαμπό ή «άδειο». Βρες την ιδανική απόχρωση δοκιμάζοντάς το στο σαγόνι σου, και όχι στο χέρι!

2. Βάζεις υπερβολική ποσότητα concealer κάτω από τα μάτια

Περισσότερο προϊόν δεν σημαίνει περισσότερη κάλυψη! Αν τοποθετήσεις παχύ στρώμα concealer, μπορεί να «κάτσει» στις λεπτές γραμμές και να κάνει την περιοχή πιο κουρασμένη. Προτίμησε ελαφριές υφές και εφάρμοσέ το σε σχήμα «V» για πιο φωτεινό αποτέλεσμα.

3. Δεν χρησιμοποιείς primer

Το foundation μπορεί να φαίνεται άνισο και κουρασμένο αν δεν έχεις προετοιμάσει σωστά την επιδερμίδα σου. Ένα ενυδατικό primer μπορεί να κάνει θαύματα και να χαρίσει φρεσκάδα στο πρόσωπό σου!

4. Χρησιμοποιείς πολύ πούδρα

Η υπερβολική ποσότητα πούδρας μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται ξηρό και θαμπό. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, εφάρμοσε πούδρα μόνο στη ζώνη Τ (μέτωπο, μύτη, πηγούνι) και προτίμησε πιο λεπτές υφές.

5. Βάζεις μαύρο μολύβι στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων

Αν χρησιμοποιείς σκούρο μολύβι στο κάτω μέρος των ματιών, μπορεί να κάνει το βλέμμα σου να φαίνεται «κλειστό» και κουρασμένο. Αντί γι’ αυτό, προτίμησε ένα καφέ ή nude μολύβι για πιο ξεκούραστο και φωτεινό αποτέλεσμα.

6. Δεν βάζεις ρουζ ή τοποθετείς λάθος απόχρωση

Το ρουζ χαρίζει ζωή στο πρόσωπό σου! Αν το παραλείπεις ή διαλέγεις πολύ σκούρα απόχρωση, μπορεί να φαίνεσαι άτονη. Προτίμησε απαλές ροζ και ροδακινί αποχρώσεις και τοποθέτησέ το στα μήλα των ζυγωματικών σου.

7. Δεν δίνεις σχήμα στα φρύδια σου

Τα φρύδια είναι το «πλαίσιο» του προσώπου. Αν είναι πολύ λεπτά ή άτονα, το βλέμμα σου μπορεί να φαίνεται κουρασμένο. Χρησιμοποίησε ένα μολύβι ή gel φρυδιών για να τα τονίσεις με φυσικό τρόπο.

8. Χρησιμοποιείς matte κραγιόν σε πολύ ανοιχτές αποχρώσεις

Τα πολύ ανοιχτά ή «ξεθωριασμένα» nude κραγιόν μπορούν να σε κάνουν να δείχνεις χλωμή. Προτίμησε αποχρώσεις που ταιριάζουν με τον φυσικό τόνο των χειλιών σου ή πρόσθεσε λίγο gloss για πιο ζωντανό αποτέλεσμα.

9. Δεν κάνεις σωστό blending στις σκιές ματιών

Αν δεν σβήσεις καλά τις σκιές ματιών, μπορεί να δημιουργηθεί σκληρό αποτέλεσμα που κουράζει το βλέμμα. Χρησιμοποίησε ένα καθαρό πινέλο blending για να απαλύνεις τις γραμμές και να δώσεις πιο φυσικό αποτέλεσμα.

10. Παραλείπεις το highlighter ή το τοποθετείς λάθος

Το highlighter μπορεί να δώσει ζωντάνια στην επιδερμίδα, αλλά αν το βάλεις σε λάθος σημεία ή υπερβολικά, μπορεί να δείχνει λιπαρό και κουρασμένο. Εφάρμοσέ το στρατηγικά στα ζυγωματικά, στη μύτη και πάνω από τα χείλη για φυσική λάμψη.

