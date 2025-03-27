Μπορεί η Bella Hadid να επαναφέρει το πιο αμφιλεγόμενο hairstyle των Millennials;

Η Gen Z είτε κοροϊδεύει τους millennials είτε αποθεώνει τις πιο "cheugy" τάσεις τους, θεωρώντας τες cool. Από όλες τις νοσταλγικές τάσεις που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, το χτένισμα "bump it" ίσως είναι το απόλυτο comeback.

Πρόκειται για μια ογκώδη εκδοχή του κλασικού half-up, half-down hairstyle, που κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές του 2010, ιδιαίτερα χάρη στο Bumpit, το αξεσουάρ που έκανε τη δημιουργία του παιχνιδάκι. Σχεδόν όλοι είχαν κάποια στιγμή αυτόν τον μικρό "λόφο" μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού τους, από έφηβες στα σχολικά τους πάρτι μέχρι διασημότητες στο κόκκινο χαλί.

Τώρα, το χτένισμα "bump it" επιστρέφει, και μόλις απέκτησε την απόλυτη έγκριση από τη Bella Hadid.

Η επιστροφή του "Bump It"

Για να προωθήσει τη νέα της συνεργασία με τη Frankie’s Bikinis, η Bella Hadid ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram προτρέποντας τους fans της να "πάνε να το δουν". Ενώ έπαιζε με τις κορδέλες του χαριτωμένου πλεκτού τοπ της, ήταν αδύνατο να μην προσέξει κανείς τον έντονο όγκο στα μαλλιά της.

Φυσικά, η Bella Hadid μπορεί να κάνει τα πάντα να φαίνονται στιλάτα, ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν μόνη της μετέτρεψε τις πλατφόρμες Ugg στο απόλυτο παπούτσι του 2023. Αλλά δεν είναι η μόνη που φέρνει πίσω το millennial "bump".

Στο TikTok, η χρήστης @rosemaryretro δήλωσε ότι είναι "για πάντα το αγαπημένο της χτένισμα", σημειώνοντας ότι ήταν επίσης δημοφιλές και στη δεκαετία του ’60. Η @joannawindrammu έδειξε το δικό της "bump it" look, αναρωτώμενη: "Γιατί σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό;;;!!!"

Ίσως η γοητεία του να έγκειται στο ότι είναι εξαιρετικά εύκολο και χαμηλής συντήρησης. Ή ίσως είναι απλώς μέρος της γενικότερης τάσης για πιο χαλαρά και ανεπιτήδευτα χτενίσματα, όπως ο messy κότσος, που επιστρέφει καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα sleek, τραβηγμένα looks.

Το χτένισμα αυτό επίσης ταιριάζει απόλυτα με τις προβλέψεις των experts για το 2025, που μιλούν για comeback των beauty trends της δεκαετίας του ’60, καθώς είναι μια πιο μοντέρνα εκδοχή του κλασικού half-up bouffant.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, το "bump it" επιστρέφει δυναμικά.

Πώς να το Κάνεις Σύγχρονο

Πριν πανικοβληθούν οι millennials, να σημειώσουμε ότι το σημερινό "bump it" έχει μια πιο μοντέρνα προσέγγιση.

Σύμφωνα με την Stephanie Angelone, κορυφαία hairstylist στο RPZL Hair Extension & Blowout Bar στη Νέα Υόρκη, η Gen Z είναι λάτρης της άνεσης και του effortless στιλ, οπότε το "bump it" επιστρέφει σε μια πιο χαλαρή και ανεπιτήδευτη εκδοχή.

Σκέψου: Ένα πιο διακριτικό "ύψωμα" στα μαλλιά, συχνά με μερικές χαλαρές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο, όπως το έκανε η Hadid.

-Για να πετύχεις το look, η Angelone προτείνει να αντικαταστήσεις τη λακ με πούδρα για όγκο, που δίνει ένα πιο φυσικό κράτημα.

-Αντί για δεκάδες τσιμπιδάκια, όπως έκαναν οι millennials, η Gen Z προτιμά μικρά claw clips, τα οποία κάνουν το styling πιο εύκολο και αβίαστο.

Είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις την πιο αναπάντεχη comeback τάση;

