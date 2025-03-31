Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις «Boneless» βλεφαρίδες που έγιναν viral στο TikTok

Aν περνάς αρκετό χρόνο στο BeautyTok, τότε σίγουρα έχεις δει να γίνεται χαμός με τις “boneless” βλεφαρίδες. Ο όρος, που ακούγεται τόσο αστείος όσο και η ίδια η τάση, αναφέρεται σε εκείνες τις αραιές, ίσιες βλεφαρίδες που απλά αρνούνται να διατηρήσουν καμπύλη, ανεξάρτητα από το πόση μάσκαρα ή serum βλεφαρίδων χρησιμοποιείς.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φράση έχει αποκτήσει δική της ζωή στο TikTok. Χρήστες γεμίζουν την πλατφόρμα με κοντινά πλάνα των βλεφαρίδων τους, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν (ή να διαψεύσουν) αν ανήκουν στην boneless κατηγορία.

Η νέα τάση που προκαλεί εμμονή με τις βλεφαρίδες

Παρόμοια με το viral scalp check trend, όπου οι χρήστες έδειχναν από πάνω το τριχωτό της κεφαλής τους για να διαπιστώσουν αν είχαν αραίωση ή “κακή” γραμμή μαλλιών, η τάση αυτή έχει κάνει τους πάντες να εστιάζουν υπερβολικά στις βλεφαρίδες τους.

“Boneless” βλεφαρίδες στο TikTok

Από τότε που ξεκίνησε η τάση, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες βίντεο από χρήστες που δείχνουν τις δικές τους βλεφαρίδες.

"Παιδιά, τι είναι οι boneless βλεφαρίδες και έχω κι εγώ;” γράφει μια χρήστης σε βίντεο που έχει φτάσει σχεδόν 6 εκατομμύρια προβολές.

Στα σχόλια, κάποιος αστειεύεται: “Γιατί όλα πρέπει να έχουν ένα όνομα;”, ενώ άλλοι καθησυχάζουν τη δημιουργό του βίντεο ότι δεν έχει boneless βλεφαρίδες.

Πώς καταλαβαίνεις αν έχεις boneless βλεφαρίδες;

Αν οι βλεφαρίδες σου είναι ίσιες ή πέφτουν προς τα κάτω ακόμα και μετά από σχολαστικό γύρισμα, τότε… ναι, ανήκεις στην κατηγορία.

Πώς να κάνεις τις βλεφαρίδες σου να διατηρήσουν την καμπυλότητά τους

Αν έχεις “διαγνώσει” τον εαυτό σου με boneless βλεφαρίδες, μην αγχώνεσαι.

Σύμφωνα με τη makeup artist Madeleine Gibson, το μυστικό είναι στο πώς τις γυρίζεις, και πιθανότατα δεν το κάνεις αρκετά!

"Μη φοβάσαι να τις γυρίσεις για 20 ολόκληρα δευτερόλεπτα," συμβουλεύει.

"Εγώ περνάω το ψαλίδι βλεφαρίδων στη ρίζα 20 φορές. Βλέπω ανθρώπους να το κάνουν 3 φορές και νομίζουν ότι είναι αρκετό, έκπληξη: δεν είναι.”

Έξτρα tip;

Δοκίμασε να γυρίσεις τις βλεφαρίδες σου μετά την εφαρμογή της μάσκαρας.

- Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διατήρηση της καμπύλης,

- αλλά μπορεί να προκαλέσει λίγο παραπάνω "κολλήματα" στις βλεφαρίδες.

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν… lash clusters!

Αν οι βλεφαρίδες σου επιμένουν να είναι boneless, μπορείς να "κλέψεις" λίγο με στρατηγικά lash clusters.

Boneless βλεφαρίδες ή όχι, υπάρχει λύση!

Με τη σωστή τεχνική και τα κατάλληλα προϊόντα, ακόμα και οι πιο “πεισματάρικες” βλεφαρίδες μπορούν να αποκτήσουν όμορφη καμπύλη.

Και αν όχι; Λίγη μάσκαρα και μερικές ψεύτικες βλεφαρίδες μπορούν να κάνουν θαύματα!

