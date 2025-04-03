Η Maggie Gyllenhaal είναι η τελευταία διασημότητα που δοκιμάζει τη «viral» γραβάτα… πλεξούδα του Schiaparelli, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα τον φθινόπωρο του 2024.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του CinemaCon, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, ποζάροντας με αυτό το ιδιαίτερο αξεσουάρ. Συνδύασε τη γραβάτα με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο με κουμπιά, επίσης από τον ίδιο οίκο μόδας. Το αξεσουάρ πωλείται στην τιμή των 2.278 δολαρίων και στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένο από νάιλον και ορείχαλκο και όχι από ανθρώπινα μαλλιά.

Και άλλες διασημότητες έχουν φορέσει την, ομολογουμένως, «τσουχτερή» γραβάτα, όπως η Selma Blair, η οποία φόρεσε το κομμάτι στην επίδειξη υψηλής ραπτικής του Schiaparelli τον περασμένο Ιούνιο.

Η Tilda Swinton, επίσης, λάτρεψε το συγκεκριμένο αξεσουάρ, το οποίο φόρεσε στο κόκκινο χαλί τον περασμένο Νοέμβριο κατά την προώθηση της ταινίας της «The Room Next Door».

Ο οίκος έχει εξελιχθεί, χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, σε ένα από τα highlights κάθε εβδομάδας μόδας, αφού ακόμα και οι ready-to- wear προτάσεις του αποπνέουν μια ιδιορρυθμία και μια ζωηράδα, που λίγοι μπορούν να αποδώσουν σε ρούχα. Εκτός από τις γραβάτες από πλεξούδες, ο οίκος λανσάρει και βραχιόλια από φαινομενικά ανθρώπινα μαλλιά, αλλά και κάποια γούνινα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.