DIY: Η viral κορεάτικη μάσκα προσώπου με ρύζι σου χαρίζει glass skin σε 10 λεπτά

Δεν θα πω πολλά, νομίζω όλες έχουμε δει στο TikTok τον χαμό που κάνουν τα κορεάτικά προϊόντα ομορφιάς και πιο συγκεκριμένα εκείνα που χαρίζουν στις Κροάτισσες την απόλυτη «glass skin» επιδερμίδα.

Και ποια δεν έχει ζηλέψει το δέρμα τους; Είναι τόσο λαμπερό και ελαστικό που όντως σου θυμίζει γυαλί και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν γίνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο δημοφιλή με τα beauty girls του TikTok να τα αποθεώνουν. Να ξέρεις είμαι σε αναζήτηση για να βρω τα πιο viral και κατάλληλα για το δικό μου δέρμα κορεάτικα προϊόντα, οπότε θα επανέλθω σίγουρα με άρθρο πρώτων εντυπώσεων, stay tuned!

Η diy μάσκα προσώπου που αξίζει να εντάξεις στην skincare ρουτίνα σου

Για σήμερα όμως δεν έχω να σου προτείνω κάποιο προϊόν για να αποκτήσεις την επιδερμίδα των Korean girls, αλλά πώς θα φτιάξεις μόνη σου την απόλυτη diy μάσκα προσώπου με κύριο συστατικό το ρύζι (το οποίο λατρεύουν εκεί στην Κορέα) η οποία θα σου χαρίσει λαμπερό, glass δέρμα!

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι viral στο TikTok αυτή τι στιγμή που μιλάμε και θα την φτιάξεις γρήγορα και εύκολα.

Οφέλη της μάσκας ρυζιού

Σύμφωνα με τους λάτρεις του DIY και τους ειδικούς στην περιποίηση της επιδερμίδας, η μάσκα προσώπου με ρύζι προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Ισχυρίζεται ότι καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν ακμή, μειώνοντας την έξαρση, ενώ παράλληλα φωτίζει την επιδερμίδα με τη βοήθεια των αντιοξειδωτικών που βρίσκονται στο νερό του ρυζιού.

Τι θα χρειαστείς:

-Ρύζι

-1 κ.σ. μέλι

-Νεράκι

Δες πώς θα το κάνεις:

Beauty tip: Μπορείς να αποθηκεύσεις την μάσκα προσώπου στο ψυγείο για πάνω από δύο εβδομάδες, κάνοντάς την απόλυτη προσθήκη στην skincare routine σου. Επιπλέον , μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις 2-3 φορές την εβδομάδα ή και σε καθημερινή βάση για να αποκτήσεις την πιο λαμπερή επιδερμίδα που είχες ποτέ!

