Η σταρ των ριάλιτι και ιδρύτρια της Skims, Kim Kardashian συνηθίζει να δοκιμάζει κάθε τι καινούργιο και σε στάδιο πειραματισμού για την ομορφιά της και μόλις δοκίμασε μια από τις πιο παράξενες θεραπείες μέχρι τώρα.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της σειράς της «Hulu The Kardashians», η ιδρύτρια της SKKN αποκάλυψε ότι δοκίμασε μια νέα θεραπεία περιποίησης του δέρματος φτιαγμένη από σπέρμα σολομού. Ναι, διαβάσατε σωστά: σπέρμα σολομού. «Έκανα ένα σπα με σπέρμα σολομού, με το σπέρμα σολομού να εγχέεται στο πρόσωπό μου», εξηγεί η Καρντάσιαν στο επεισόδιο.

Ακούγεται τρελό αρχικά, αλλά το θέμα είναι ότι μια παραλλαγή αυτής της θεραπείας είναι ήδη δημοφιλής στο εξωτερικό. Οι πολυνουκλεοτιδικές ενέσεις, που γίνονται με DNA προερχόμενο από σπέρμα ψαριού, έχουν αποκτήσει κάποια δημοσιότητα πρόσφατα, αφού εμφανίστηκαν στην Αυστραλία και στην Κορέα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα πολυνουκλεοτίδια μπορεί να είναι ωφέλιμα για την επούλωση πληγών, καθώς υποστηρίζουν την αναγέννηση των ιστών και διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου. Ως ενέσιμο, οι πρώιμες μελέτες in vivo έχουν δείξει βελτίωση στον τόνο του δέρματος, στις λεπτές γραμμές, στην ελαστικότητα του δέρματος και στην ενυδάτωση.

Οι ενέσεις φέρουν ονόματα όπως Pluryal Silk και Nucleofill, και ορισμένοι γιατροί στο εξωτερικό τις χρησιμοποιούν ως ενισχυτικό του δέρματος (με επιφανειακές ενέσεις για να λάμπει το δέρμα) ή αναμειγνύονται με υαλουρονικό οξύ για άμεση αύξηση και ενίσχυση της αναγέννησης του δέρματος με την πάροδο του χρόνου.

Η Καρντάσιαν δεν διευκρίνισε τι είδους θεραπεία έκανε ή πού την έκανε!

Αποδεικνύεται ότι η Καρντάσιαν δεν είναι η μόνη διασημότητα που πειραματίζεται με το σπέρμα ψαριού ως περιποίηση του δέρματος. Το 2023, η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε ότι το είχε δοκιμάσει κι εκείνη. «Πρώτα απ’ όλα, είπα, 'Είστε σοβαροί; Πώς παίρνετε το σπέρμα του σολομού;», είπε η Άνιστον στη WSJ, προσθέτοντας ότι δεν παρατήρησε σημαντικά αποτελέσματα και προτιμά τις εβδομαδιαίες θεραπείες πεπτιδίων.

