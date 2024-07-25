Όλες θέλουμε το κραγιόν μας να διαρκεί στα χείλη χωρίς να χρειάζεται συνεχής ανανέωση. Υπάρχουν μερικά χρήσιμα tips που πραγματικά λειτουργούν, διατηρώντας το κραγιόν αναλλοίωτο και τα χείλη λαμπερά!

Ας εστιάσουμε στα creamy κραγιόν που είναι τα πιο συνηθισμένα. Αν χρησιμοποιείς ένα long-lasting κραγιόν, αυτό θα παραμείνει στα χείλη σου ακόμα και μετά το φαγητό, χωρίς να χρειαστεί να το ξαναβάλεις.

Σωστή ενυδάτωση χειλιών

Όπως το πρόσωπό μας χρειάζεται καλή ενυδάτωση για να εφαρμόζεται σωστά το μακιγιάζ, το ίδιο ισχύει και για τα χείλη. Κάνε ένα lip scrub 2-3 φορές την εβδομάδα και χρησιμοποίησε τακτικά ένα lip balm για ενυδάτωση.

Κονσίλερ ή πούδρα πριν το κραγιόν

Ένα παλιό αλλά πολύ αποτελεσματικό κόλπο για μακρά διάρκεια του κραγιόν είναι η εφαρμογή κονσίλερ ή setting powder στα χείλη. Ταμπονάρεις ελαφρώς με τα δάχτυλα. Αυτή τι στιγμή που μιλάμε αυτή η τεχνική είναι viral και στο TikTok οπότε πιθανότατα ήδη να το χεις δει στο for you σου!

Μην ξεχάσεις το lip liner

Είναι σημαντικό να σχηματίσεις το περίγραμμα των χειλιών με ένα μολύβι. Επίλεξε μια πιο σκούρα απόχρωση από το κραγιόν για να τονίσεις το αποτέλεσμα.

Πάρε ένα χαρτομάντηλο και ταμπονάρισε ελαφρώς το κραγιόν

Μετά την πρώτη στρώση κραγιόν, ταμπονάρισε τα χείλη με ένα χαρτομάντηλο και επανέλαβε τη διαδικασία και για την επόμενη στρώση. Αν θέλεις glossy αποτέλεσμα, ολοκλήρωσε με ένα διάφανο lip gloss.

