Η σωστή βάση αποτελεί το θεμέλιο ενός εξαιρετικού μακιγιάζ. Για τις περισσότερες από εμάς που μας αρέσει να πειραματιζόμαστε με το μακιγιάζ, ένα καλό προϊόν βάσης είναι απαραίτητο για να πετύχουμε την τέλεια εμφάνιση μιας άψογης επιδερμίδας. Η ποικιλία προϊόντων στην αγορά μπορεί να κάνει την επιλογή δύσκολη: να διαλέξεις foundation, BB cream ή CC cream; Η εύρεση της κατάλληλης απόχρωσης, του επιπέδου κάλυψης και του επιθυμητού φινιρίσματος είναι μια πρόκληση, αλλά το σωστό προϊόν μπορεί πραγματικά να μας ανταμείψει με το αποτέλεσμα.

BB Cream

Η BB cream, γνωστή και ως «beauty balm» ή «blemish balm», είναι ένα προϊόν με χρώμα που προσφέρει επιπλέον οφέλη για την εξομάλυνση του τόνου του δέρματος και την κάλυψη κηλίδων. Παρέχει ελαφριά κάλυψη, πιο παχύρρευστη από μια έγχρωμη ενυδατική κρέμα, αλλά ελαφρύτερη από ένα παραδοσιακό foundation.

CC Cream

Η CC cream, ή «color corrective» και «color control», βοηθά στην εξισορρόπηση του τόνου της επιδερμίδας και στη μείωση της υπερμελάγχρωσης. Περιέχει συστατικά που καταπραΰνουν την ερυθρότητα και προσδίδουν λάμψη στο δέρμα. Η υφή της είναι ελαφρύτερη από την BB cream, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει καλή βάση για μακιγιάζ.

Foundation

Για όσες επιζητούν μέγιστη κάλυψη, το foundation είναι η ιδανική επιλογή. Δημιουργεί έναν ομοιόμορφο χρωματικό τόνο, καλύπτοντας ατέλειες και σημάδια. Αν και οι παλιότερες φόρμουλες ήταν πιο βαριές, τα σύγχρονα foundations είναι ελαφριά και άνετα, επιτρέποντας στο δέρμα να αναπνέει.

Η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος βάσης εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κάθε επιδερμίδας. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το σωστό προϊόν μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αναδείξει την ομορφιά σου.

