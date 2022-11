Dior: O οίκος υψηλής ραπτικής μέσα από τα μάτια της φωτογράφου Sarah Moon

Το New Look, που δημιούργησε ο Christian Dior το 1947, θα καθόριζε τον οίκο για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα

Στο τρίτομο λεύκωμα «Dior par Sarah Moon» των εκδόσεων Delpire & Co, η φωτογράφος Sarah Moon εξερευνά τα αρχεία του ιστορικού οίκου μόδας και τις δημιουργίες του καθώς διαφορετικοί διευθυντές δημιουργικού κάθονταν στο πηδάλιο· από τον Christian Dior μέχρι τη Maria Grazia Chiuri, η Moon καταγράφει την εξέλιξη του οίκου από την ίδρυσή του το 1946 έως τις μέρες μας. Ο πρώτος τόμος εστιάζει στις αρχές του οίκου και το φημισμένο New Look. Ο δεύτερος, στην εξέλιξη μέσα από κάθε έναν διευθυντή δημιουργικού και ο τρίτος είναι αφιερωμένος στην Chiuri.

Το New Look, που δημιούργησε ο Christian Dior το 1947, θα καθόριζε τον οίκο για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα. Όταν ρωτήθηκε ποια περίοδο του Dior ενέπνεε περισσότερο για φωτογράφιση, η Moon δεν δίστασε: «Το New Look, που ήταν μια επανάσταση στη μόδα και ενέπνευσε τόσους άλλους σχεδιαστές μόδας»

Ο τρίτος τόμος εστιάζει στον οίκο σήμερα, υπό την μπαγκέτα της Chiuri, η οποία και συνεισφέρει μια εισαγωγή: «Οι φωτογραφίες της Sarah για τις κολεξιόν μου πέτυχαν επίσης να εκφράσουν τη σημασία που έχουν για μένα οι αναμνήσεις, ειδικά μιας και είχα να διαχειριστώ την εντυπωσιακή κληρονομιά του Οίκου Dior».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.